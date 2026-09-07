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عربي-دولي

داخل صيدلية.. جريمة قتل مروّعة في سوريا (فيديو)

Lebanon 24
07-09-2026 | 15:41
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داخل صيدلية.. جريمة قتل مروّعة في سوريا (فيديو)
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تداولت منصات محلية تسجيلاً من كاميرات المراقبة، يوثّق لحظة الاعتداء على الصيدلاني إبراهيم تركاوي داخل صيدليته بالقرب من دوار الإسكان، في حي جنوب الملعب بمدينة حماة.

وكانت الحادثة قد وقعت الشهر الماضي وانتهت بوفاة تركاوي، فيما أفادت المعلومات المتداولة بأن المشتبه به سلّم نفسه إلى الأجهزة الأمنية عقب وقوع الجريمة.
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