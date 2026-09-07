داخل صيدلية.. جريمة قتل مروّعة في سوريا (فيديو)

تداولت منصات محلية تسجيلاً من كاميرات المراقبة، يوثّق لحظة الاعتداء على الصيدلاني إبراهيم تركاوي داخل صيدليته بالقرب من دوار الإسكان، في حي جنوب الملعب بمدينة حماة.



وكانت الحادثة قد وقعت الشهر الماضي وانتهت بوفاة تركاوي، فيما أفادت المعلومات المتداولة بأن المشتبه به سلّم نفسه إلى عقب وقوع الجريمة.

منصات محلية تتداول تسجيلاً مصوراً يوثق جريمة مقتل الصيدلاني إبراهيم تركاوي داخل صيدليته في حماة، والتي وقعت الشهر الماضي وسلّم الجاني نفسه حينها للأمن pic.twitter.com/kdrq7Hwbwy — 24 (@Lebanon24) September 7, 2026 Advertisement