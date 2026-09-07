داخل صيدلية.. جريمة قتل مروّعة في سوريا (فيديو)

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منصات محلية سورية تتداول تسجيلاً مصوراً يوثق جريمة مقتل الصيدلاني إبراهيم تركاوي داخل صيدليته في حماة، والتي وقعت الشهر الماضي وسلّم الجاني نفسه حينها للأمن pic.twitter.com/kdrq7Hwbwy
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 7, 2026
منصات محلية سورية تتداول تسجيلاً مصوراً يوثق جريمة مقتل الصيدلاني إبراهيم تركاوي داخل صيدليته في حماة، والتي وقعت الشهر الماضي وسلّم الجاني نفسه حينها للأمن pic.twitter.com/kdrq7Hwbwy