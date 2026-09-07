الأراضي الفلسطينية المحتلة تظهر بدلاً من إسرائيل في سجلات بـIMDbPro

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كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" أن بعض صفحات الأفلام في منصة "IMDbPro" المدفوعة أدرجت شركات توزيع إسرائيلية على أنها تملك حقوق التوزيع في "الأراضي الفلسطينية" أو "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بدلاً من إسرائيل.
وظهر التغيير في سجلات مرتبطة بعدد من الأفلام والموزعين، بينها شركات "نيو سينماز" و"ريد كيب" و"ليف فيلمز" و"يونايتد كينغ". إلا أن اسم إسرائيل بقي ظاهراً في سجلات أخرى، ما يعني أن التعديل لم يشمل قاعدة بيانات imdb بأكملها.
وأكد موزعون إسرائيليون أنهم لم يكونوا على علم بهذه التسميات. وقالت "ريد كيب" إنها ستطلب تعديلها، فيما أوضحت "ليف سينما" أن المعلومات في IMDbPro يدخلها منتجو الأفلام أو شركات المبيعات والتوزيع، وأن عقودها تحدد إسرائيل منطقةً للحقوق. ولم ترد IMDb، المملوكة لشركة أمازون، على طلب الصحيفة التعليق.