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إقتصاد

الذهب إلى 5000 دولار؟

Lebanon 24
07-09-2026 | 16:45
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قال المدير الإقليمي لشركة "أوربكس" في الشرق الأوسط محمد المريري إن بيانات التوظيف الأميركية رفعت توقعات الأسواق بشأن تحريك أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال أيلول إلى 63%.
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ورغم ارتفاع هذه الرهانات، رجّح المريري، في مقابلة مع "العربية Business"، إبقاء الفائدة من دون تغيير، معتبراً أن الفيدرالي قد ينتظر مزيداً من المؤشرات قبل اتخاذ قراره، وفي مقدمها بيانات التضخم والإنتاج المرتقبة هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن السياسة المقبلة ستتوقف على أرقام النمو والتضخم، إلى جانب وضع سوق السندات وتجنب موجات بيع واسعة. كما لفت إلى عدم وجود إعلان رسمي عن تدخل لدعم الين الياباني، رغم أن سرعة ارتفاعه توحي بتحركات محتملة، مؤكداً أن التدخل وحده لا يكفي من دون تغيير في سياسة بنك اليابان.

وفي شأن الذهب، حافظ المريري على نظرته الإيجابية، مستنداً إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية وقدرة المعدن على البقاء فوق 4300 دولار، ولم يستبعد اقترابه من مستوى 5000 دولار بحلول نهاية العام.
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إقتصاد

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مجلس الاحتياطي الفيدرالي

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