ساعر: لا وجود لخطط لـترحيل أو طرد سكان غزة

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نفى جدعون ساعر، الأربعاء، أن تكون تعتزم طرد أو ترحيل سكان ، مؤكدا أن حكومته لا تخطط لإجبار أي شخص على مغادرة القطاع.وقال ساعر، خلال زيارة إلى سلوفينيا لافتتاح السفارة ، إن إسرائيل "لا تخطط لطرد أي شخص من قطاع غزة أو ترحيله"، مضيفا أن بلاده لن تعارض مغادرة أي شخص "بمحض إرادته" إذا وجد دولة مستعدة لاستقباله.وتأتي تصريحات ساعر في وقت تحدث فيه الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي، عن وجود خطط إسرائيلية جاهزة لإخراج فلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن تنفيذها يتطلب موافقة على الدول التي يمكن نقلهم إليها.وقال كاتس، خلال مؤتمر استضافته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن التوصل إلى "حل حقيقي" لغزة يتطلب، بحسب رأيه، خروج سكان منها، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتنفيذ عمليات نقل عبر البحر والجو وبوسائل أخرى.وأوضح أن الرئيس الأميركي لم يتخل عن فكرة نقل ، وإنما "جمدها" في انتظار تحديد دول مستعدة لاستقبالهم، مشيرا إلى أن مصر ليست ضمن الخيارات المطروحة.وأضاف كاتس أن الخطة "لم تُلغ"، وأنها لا تزال قيد ، معتبراً أن تنفيذها يتطلب دعما أميركيا، ولا سيما في حال عدم وفاء حركة بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن 80 في المئة من سكان غزة يرغبون في مغادرة القطاع، وأن حركة حماس تمنعهم من ذلك، من دون أن يقدم مصدراً يدعم هذه النسبة. (سكاي نيوز عربية)