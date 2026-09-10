ترامب: الحرب مع طهران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية والإيرانيون في مأزق كبير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أنه من المتوقع ان تنتهي الحرب مع إيران
بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر، مشيرا إلى ان أن طهران
تنتظر حدوث تغيير سياسي داخل الولايات المتحدة
.
وقال ترامب
في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز
" إن الإيرانيين يراهنون على الانتخابات الأميركية، مضيفاً أنهم يعتقدون أن الديمقراطيين
"قد يسمحون لهم بامتلاك سلاح نووي".
وجدد ترامب تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، قائلاً إن الولايات المتحدة "قضت على القدرات النووية الإيرانية
". وذهب ترامب أبعد من ذلك، إذ قال إن "النظام الإيراني
المجنون كان سيستخدم السلاح النووي
لو لم ندمر قدراته النووية".
وعن الوضع العسكري، قال ترامب إن الإيرانيين "يقاتلون بصعوبة وهم في مأزق كبير"، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن إيران لا تزال قادرة على إطلاق بعض الصواريخ.
وفي الملف البحري، قال ترامب إن الولايات المتحدة "تسيطر على مضيق هرمز"، الذي تحول إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة منذ اندلاع الحرب.
أما بشأن نهاية الحرب، فلم يقدم ترامب تفاصيل عن سبب توقعه انتهاءها بعد انتخابات التجديد النصفي، لكنه ربط موقف طهران بانتظار نتائج المشهد السياسي الأميركي.