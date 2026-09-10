ترامب: الحرب مع طهران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية والإيرانيون في مأزق كبير

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أعلن الرئيس الأميركي أنه من المتوقع ان تنتهي الحرب مع بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر، مشيرا إلى ان أن تنتظر حدوث تغيير سياسي داخل .وقال في مقابلة مع شبكة " " إن الإيرانيين يراهنون على الانتخابات الأميركية، مضيفاً أنهم يعتقدون أن "قد يسمحون لهم بامتلاك سلاح نووي".وجدد ترامب تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، قائلاً إن الولايات المتحدة "قضت على القدرات النووية ". وذهب ترامب أبعد من ذلك، إذ قال إن "النظام المجنون كان سيستخدم السلاح لو لم ندمر قدراته النووية".وعن الوضع العسكري، قال ترامب إن الإيرانيين "يقاتلون بصعوبة وهم في مأزق كبير"، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن إيران لا تزال قادرة على إطلاق بعض الصواريخ.وفي الملف البحري، قال ترامب إن الولايات المتحدة "تسيطر على مضيق هرمز"، الذي تحول إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة منذ اندلاع الحرب.أما بشأن نهاية الحرب، فلم يقدم ترامب تفاصيل عن سبب توقعه انتهاءها بعد انتخابات التجديد النصفي، لكنه ربط موقف طهران بانتظار نتائج المشهد السياسي الأميركي.