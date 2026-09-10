الوكالة الذرية تؤكد رصد نشاط جديد في "جبل الفأس" بإيران

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أعلن للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، رصد مؤشرات على نشاط جديد في موقع "جبل الفأس" شديد التحصين قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في .وقال غروسي، في تصريحات لتلفزيون "بلومبرغ"، إن صور الاستشعار عن بعد أظهرت تحركات حول موقع البناء، مشيرا إلى أن مفتشي لم يتمكنوا من دخول مجمع الأنفاق.ويثير الموقع، الواقع قرب منشأة نطنز النووية، اهتماما متزايدا بسبب طبيعة منشآته العميقة والمحصنة تحت الأرض، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الأنشطة الجارية داخله.وكان الرئيس الأميركي قد لوح في وقت سابق بإمكانية استهداف "جبل الفأس"، في ظل المخاوف الأميركية بشأن الأنشطة داخل المنشآت النووية المحصنة.وتأتي تصريحات غروسي في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش والرقابة على البرنامج .