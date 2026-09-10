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عربي-دولي

الوكالة الذرية تؤكد رصد نشاط جديد في "جبل الفأس" بإيران

Lebanon 24
10-09-2026 | 23:08
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الوكالة الذرية تؤكد رصد نشاط جديد في جبل الفأس بإيران
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، رصد مؤشرات على نشاط جديد في موقع "جبل الفأس" شديد التحصين قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران.
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وقال غروسي، في تصريحات لتلفزيون "بلومبرغ"، إن صور الاستشعار عن بعد أظهرت تحركات حول موقع البناء، مشيرا إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتمكنوا من دخول مجمع الأنفاق.

ويثير الموقع، الواقع قرب منشأة نطنز النووية، اهتماما متزايدا بسبب طبيعة منشآته العميقة والمحصنة تحت الأرض، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الأنشطة الجارية داخله.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لوح في وقت سابق بإمكانية استهداف "جبل الفأس"، في ظل المخاوف الأميركية بشأن الأنشطة داخل المنشآت النووية الإيرانية المحصنة.

وتأتي تصريحات غروسي في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش والرقابة على البرنامج النووي الإيراني.
 
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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