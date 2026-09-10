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إقتصاد

عقوبات أميركية مرتقبة على بنك كبير

Lebanon 24
10-09-2026 | 23:33
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عقوبات أميركية مرتقبة على بنك كبير
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تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات على بنك كبير ضمن حملتها الاقتصادية ضد إيران، على أن تكشف التفاصيل الإثنين المقبل، وفق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وقال بيسنت إن الإعلان كان مقرراً الجمعة، لكنه أُرجئ بسبب ذكرى هجمات 11 أيلول 2001، من دون أن يكشف اسم البنك أو الدولة التي ينتمي إليها.

وأكد أن واشنطن ستواصل ملاحقة الجهات التي تتعامل مع طهران، قائلاً: "سنواصل هذه العملية حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام".

ومنذ بدء الصراع في شباط، استهدفت العقوبات الأميركية صادرات النفط وشبكات الشحن وقنوات شراء الأسلحة والوسطاء الماليين والأصول الرقمية والروابط الجوية. كما وسّعت إدارة الرئيس دونالد ترامب حملتها الشهر الماضي تحت اسم "عملية الإقصاء الاقتصادي"، وفرضت عقوبات على نحو 60 كياناً وفرداً وسفينة.

وأعلنت وزارة الخزانة، الخميس، إجراءات إضافية ضد شركات وأفراد قالت إنهم يدعمون "حزب الله" و"كتائب حزب الله" وحلفاء إيران، إلى جانب تشديد سياسة الترخيص المرتبطة بطهران.

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