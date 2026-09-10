عقوبات أميركية مرتقبة على بنك كبير

تستعد لفرض عقوبات على بنك كبير ضمن حملتها الاقتصادية ضد ، على أن تكشف التفاصيل الإثنين المقبل، وفق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وقال بيسنت إن الإعلان كان مقرراً الجمعة، لكنه أُرجئ بسبب ذكرى هجمات 11 أيلول 2001، من دون أن يكشف اسم البنك أو الدولة التي ينتمي إليها.

وأكد أن ستواصل ملاحقة الجهات التي تتعامل مع ، قائلاً: "سنواصل هذه العملية حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام".

ومنذ بدء الصراع في شباط، استهدفت الأميركية صادرات وشبكات الشحن وقنوات شراء الأسلحة والوسطاء الماليين والأصول الرقمية والروابط الجوية. كما وسّعت إدارة الرئيس حملتها الشهر الماضي تحت اسم "عملية الإقصاء الاقتصادي"، وفرضت عقوبات على نحو 60 كياناً وفرداً وسفينة.

وأعلنت وزارة الخزانة، الخميس، إجراءات إضافية ضد شركات وأفراد قالت إنهم يدعمون " " و" حزب الله" وحلفاء إيران، إلى جانب تشديد سياسة الترخيص المرتبطة بطهران.