هجوم على قاعدة استراتيجية في مالي... روايتان متضاربتان عن السيطرة

شهد محيط قاعدة ديورا العسكرية في وسط مالي اشتباكات عنيفة، صباح الخميس، إثر هجوم شنته جماعة نصرة والمسلمين المرتبطة بتنظيم .

وأعلن الجيش المالي أن الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمامية الرئيسية لعملياته في المنطقة كان "معقداً"، مؤكداً أنه تمكن من على المهاجمين والسيطرة على الوضع بدعم من مقاتلي المدعومين من .

في المقابل، قالت الجماعة إنها فرضت "سيطرتها الكاملة" على القاعدة، فيما أفاد سكان محليون بدخول المهاجمين إليها وسماع إطلاق نار متواصل، إلى جانب تحليق طائرة مالية فوق المنطقة.

ولم تصدر حصيلة للخسائر البشرية، إذ أكد ضابط في الجيش أن عمليات التقييم الميداني لا تزال مستمرة.

وتشن الجماعة وحلفاؤها من انفصاليي الطوارق منذ أواخر نيسان هجمات تهدف إلى إضعاف الحاكم، في وقت تواجه فيه مالي أزمة أمنية متواصلة منذ عام 2012.