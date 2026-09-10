للمرة الأولى.. الديزل في أميركا يتجاوز 6 دولارات للغالون

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وأظهرت بيانات الخدمة ارتفاع السعر بنحو 2.30 دولار مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع صعود العقود الآجلة للنفط فوق 100 دولار للبرميل، وسط تقلص الإمدادات بسبب الحرب الأميركية على والهجمات على مصافي التكرير الروسية.ويؤثر ارتفاع الديزل مباشرة في كلفة تشغيل الشاحنات والقطارات والسفن والمعدات الثقيلة والقطاع الزراعي. وقال محلل "جاز بادي" باتريك دي هان: "أصبحت تكلفة كل شاحنة، وكل عملية توصيل، وكل طرد، وكل رحلة لشراء البقالة أكثر ارتفاعاً".ويزيد صعود الأسعار الضغوط على المستهلكين الذين يعانون التضخم، كما يثير قلق الرئيس والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.وكان استطلاع لـ"رويترز/إبسوس" قد أظهر تقدم الديمقراطيين بثماني نقاط على الجمهوريين بشأن الحزب الأقدر على التعامل مع كلفة المعيشة، فيما أقر بأن أزمة أسعار النفط قد لا تشهد انفراجة قبل انتهاء الانتخابات.