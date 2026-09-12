الحوثيون يسيطرون على بريم ويوسّعون نفوذهم في باب المندب

وسّع الحوثيون نفوذهم قرب أحد أبرز الممرات البحرية في العالم، بعد سيطرتهم في 11 أيلول على بريم الاستراتيجية الواقعة في مضيق باب المندب، في خطوة أكدها مسؤولون حوثيون ويمنيون.

وتمنح الجزيرة، المعروفة أيضاً باسم مايون، الحوثيين قدرة أكبر على التحكم بالمضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وتمر عبره نحو 12% من البضائع العالمية. وكانت قد استخدمت هذا المسار لتصدير عقب تعطيل حركة الناقلات في مضيق هرمز، فيما تراجعت حركة الشحن في باب المندب بنحو 60% منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن عام 2023.

وجاءت السيطرة على بريم بعد استيلاء الحوثيين على مدينة المخا الساحلية، الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً من المضيق. كما أشارت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، في رسالة إلى ، إلى تقدم للجماعة قرب تعز وجنوب الحديدة، وفق وكالة “سبأ”.

وحذّر معهد دراسة الحرب من أن المواقع الجديدة للحوثيين على ساحل البحر الأحمر، وخصوصاً جزيرة بريم، قد تتيح لهم استهداف السفن بطائرات مسيّرة قصيرة المدى تحمل عبوات خارقة للدروع، أو تنفيذ هجمات بأسراب من المسيّرات.

ويخوض الحوثيون صراعاً مع الحكومة اليمنية منذ سيطرتهم على صنعاء عام 2014، فيما دخلت السعودية الحرب ضدهم عام 2015. وبعد هدوء أعقب اتفاق وقف إطلاق النار عام 2022، شهدت المواجهات تصعيداً خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي قد صنّفت الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في آذار 2025، قبل أن تنفذ حملة قصف بين آذار وأيار من العام نفسه. وفي 20 تموز، أعلن الحوثيون حصاراً بحرياً على السعودية في باب المندب، ثم تبنّوا مهاجمة ناقلتي نفط سعوديتين في 23 تموز.

وقال إن الحوثيين أبلغوه بعدم رغبتهم في قتال ، مضيفاً: “هناك دولة واحدة فقط لا يشعرون بالرضا عنها، وسنعمل على حل هذه المشكلة”.

وفي موازاة ذلك، أعلنت السعودية إغلاق خط أنابيب بين الشرق والغرب احترازياً، عقب هجمات أسفرت عن إصابات، من دون تحديد هوية منفذيها. وجاءت هذه التطورات بعد هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت أبها وخميس مشيط وجازان في 9 أيلول.