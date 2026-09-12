150 ألف ألماني في الشارع ضد اليمين المتطرف

خرج عشرات الآلاف في تظاهرات واسعة في ، السبت، احتجاجاً على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، بعد فوزه الكبير في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت الأسبوع الماضي.

وبحسب "France 24"، شارك نحو 150 ألف متظاهر في احتجاجات نُظمت في حوالى 20 مدينة، بينها وهامبورغ وميونيخ، بدعوة من حركة "Pruef" التي تطالب بحظر الحزب.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "احظروا AfD الآن" و" لا تحتاج إلى بدائل"، في إشارة مباشرة إلى اسم الحزب الذي يسعى إلى تشكيل أول حكومة إقليمية يقودها اليمين المتطرف في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال كريستوف باوتز، رئيس مجموعة "Campact" المشاركة في تنظيم الاحتجاجات، إن شريحة واسعة من نزلت إلى الشارع لمنع من وصفهم بـ"أعداء " في ساكسونيا-أنهالت من الوصول إلى السلطة.

وأثار صعود الحزب قلقاً واسعاً في ألمانيا، حيث لا يزال الإرث النازي حاضراً بقوة في السياسي، ما زاد الدعوات إلى تحرك الأحزاب التقليدية باتجاه حظر "AfD". غير أن إجراءات الحظر في ألمانيا معقدة وتتطلب شروطاً صارمة، فيما لا يزال المستشار فريدريش ميرتس، زعيم حزب "CDU" من يمين الوسط، متحفظاً على هذا الخيار.

وفي برلين، قالت الشرطة إن عدة آلاف شاركوا في أكثر من تظاهرة. وفي المقابل، نظم "AfD" تظاهرة مضادة في العاصمة، حضرتها كريستين برينكر، مرشحة الحزب الرئيسية في الانتخابات الإقليمية المقبلة في برلين.

وقالت "Campact" إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 25 ألفاً في هامبورغ، و12 ألفاً في ميونيخ.

وكان حزب "AfD"، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة والقريبة من ، قد حصل على نحو 44% من الأصوات في انتخابات ساكسونيا-أنهالت، مقابل 17% لحزب "CDU". ولم يتمكن الحزب من نيل الأغلبية المطلقة بفارق 3 مقاعد فقط، وبدأ محادثات مع مجموعات ونواب سعياً إلى تشكيل حكومة الولاية.