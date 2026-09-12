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عربي-دولي

توتر وحدث أمني.. هذا ما حصل على متن طائرة متّجهة إلى دولة خليجية!

Lebanon 24
12-09-2026 | 15:50
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توتر وحدث أمني.. هذا ما حصل على متن طائرة متّجهة إلى دولة خليجية!
توتر وحدث أمني.. هذا ما حصل على متن طائرة متّجهة إلى دولة خليجية! photos 0
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شهدت رحلة متجهة من ملبورن إلى الدوحة حادثاً مرعباً، بعدما اضطر طاقم الطائرة إلى تقييد راكبين في مقعديهما إثر تهديدات وسلوك عنيف داخل المقصورة.
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وبحسب مجلة "People"، غادرت الرحلة "VA7" التابعة لـ"Virgin Australia" والمشغّلة من قبل "Qatar Airways" مطار ملبورن، الجمعة 11 أيلول، عند نحو الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، قبل أن يتدهور الوضع خلال الرحلة.

وقالت تقارير أسترالية إن السلطات أوقفت رجلين عند وصول الطائرة إلى الدوحة، بعدما وجها تهديدات عنيفة إلى الركاب والطاقم، من بينها الزعم بأن لديهما سلاحاً.

ونقلت صحيفة "Sydney Morning Herald" عن راكبة قولها إن الرجلين بديا "مضطربين للغاية وقلقين" منذ لحظة صعودهما إلى الطائرة. وأضافت أنهما كانا ينهضان مراراً من مقعديهما، ويتحركان داخل المقصورة، ويدخلان في المساحة الشخصية للركاب، كما عبثا بأغراضها ونقلا بعض مقتنياتها.

وأشارت الراكبة إلى أن الرجلين كانا يفتشان حقائبهما بشكل متكرر، ويقولان إنهما يبحثان عن أشياء أضاعاها.

وتصاعد الموقف قبل نحو 6 ساعات من موعد الهبوط، عندما بدأ الرجلان يتجادلان ويتعاركان. وأظهرت لقطات نُشرت على "انستغرام" أفراد الطاقم وهم يحاولون السيطرة عليهما خلال واقعة وصفها شهود بأنها "مرعبة".

وقال أحد الشهود إن الرجلين كانا في حالة عدوانية شديدة، مشيداً بطاقم "Qatar Airways" الذي تعامل مع الموقف لساعات طويلة. وأضاف أنه شاهد بعض أفراد الطاقم يتعرضون لاعتداء جسدي، معتبراً أنهم بذلوا كل ما يمكن فعله.

وزعم شاهد آخر أن الرجلين كانا يوجهان ضربات بالرأس ويبصقان على أفراد الطاقم. وبحسب التقارير، احتاج كل واحد منهما إلى 6 أشخاص على الأقل لتقييده بعد تفاقم الحادث.

وفي بيان إلى "People"، أكدت "Qatar Airways" أن راكبين ذكرين تورطا في مشاجرة جسدية على متن الرحلة من ملبورن إلى الدوحة. وأضافت أنه تم تقييدهما، وتسليمهما إلى السلطات المحلية عند الوصول إلى الدوحة.

وشددت الشركة على أن سلامة الركاب والطاقم ورفاههم تبقى "الأولوية القصوى".

ولم ترد "Virgin Australia" ومطار ملبورن ومطار حمد الدولي في الدوحة فوراً على طلبات التعليق.
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