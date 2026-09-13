إيران وعُمان تتفقان على مسارات جديدة في هرمز.. والفتح بانتظار واشنطن

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ووفق التقرير، نقلت وكالة "تسنيم" أن أبلغت ، عبر وسطاء، سبعة شروط لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المضيق سيبقى مغلقاً إلى حين تنفيذ هذه الشروط التي تقول إنها حظيت بموافقة أعلى السلطات الإيرانية.وبناءً على ذلك، فإن الاتفاق بين إيران وعُمان حول مسارات الملاحة لا يشكل قراراً بفتح المضيق، بل ترتيبات مرتبطة بحركة الدخول والخروج، فيما يبقى القرار النهائي مرهوناً بالخطوات التي ستتخذها .ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية بالغة، إذ يربط ببحر ، وتمر عبره نحو 20% من إمدادات العالمية، إضافة إلى حوالى 25% من صادرات الطبيعي المسال. لذلك يُعد الممر أحد أهم شرايين الطاقة بالنسبة إلى وأوروبا والولايات المتحدة.ويفصل المضيق بين إيران وعُمان، بينما لا يتجاوز عرض ممر الملاحة في بعض مناطقه ميلين بحريين لكل اتجاه، ما يجعله نقطة حساسة في أي توتر عسكري أو سياسي في المنطقة.