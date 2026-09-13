1400 نازح من اليمن إلى جيبوتي خلال يوم واحد.. باب المندب يفتح موجة فرار جديدة

Advertisement

وكتب دواله عبر منصة "اكس"، السبت: "وصل 1400 لاجئ إلى جيبوتي من اليمن خلال 24 ساعة فقط".وكان الوزير قد أعلن، الجمعة، وصول 500 لاجئ إلى مدينة أوبوك الساحلية، بينهم نساء وأطفال، بعدما جرى إنقاذهم في البحر إثر نفاد الوقود من قواربهم أثناء عبور مضيق باب المندب.وتقع أوبوك على مسافة تقارب 20 كيلومتراً فقط من الساحل اليمني، وتحولت خلال السنوات الماضية إلى إحدى أبرز نقاط الوصول للفارين من الحرب في اليمن. كما يُستخدم المضيق في الاتجاه المعاكس من قبل مهاجرين من القرن الأفريقي يعبرون اليمن في طريقهم إلى .وقالت إبراهيم، منسقة الاستجابة الإنسانية في المنظمة الدولية للهجرة، إن فئات ضعيفة، بينها نساء وأطفال، وصلت إلى شواطئ أوبوك، متوقعة وصول مزيد من خلال الأيام المقبلة.وحذرت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، من أن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا داخل اليمن منذ تصاعد القتال الأسبوع الماضي.وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب إن عائلات تُجبر على الفرار للمرة الثانية أو الثالثة خلال هذا النزاع، وهي لا تملك تقريباً شيئاً. وأضافت أن اتساع القتال يجعل إيصال المساعدات المنقذة للحياة أكثر صعوبة، داعية إلى تأمين وصول آمن ومن دون عوائق إلى المتضررين.وتستضيف جيبوتي عشرات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء. وتشير أرقام مفوضية لشؤون اللاجئين في آذار 2026 إلى وجود أكثر من 36 ألف لاجئ مسجل، معظمهم من وإثيوبيا واليمن.وتأتي موجة النزوح الجديدة بعدما سيطر الحوثيون، الخميس، على مدينة المخا الساحلية على ، قبل أن يتقدموا على طول الساحل والجزر المحيطة بمضيق باب المندب. وأدى الهجوم السريع إلى فرار آلاف العائلات، وسط تقارير عن إفراغ قرى كاملة في مناطق مثل مقبنة وجبل والمعافر.