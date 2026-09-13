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عربي-دولي

ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لضرب ناقلات روسية

Lebanon 24
13-09-2026 | 03:18
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نفت وزارة الدفاع الليبية السماح لأي جهة خارجية باستخدام قاعدة مصراتة أو منشآت عسكرية أخرى لتنفيذ هجمات خارج البلاد، رداً على تقرير لشبكة "سي إن إن" بشأن انطلاق مسيرات أوكرانية منها لاستهداف ناقلات روسية في البحر المتوسط.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي اتفاق أو تنسيق يجعل قاعدة مصراتة منصة لعمليات عسكرية خارج المهام السيادية للدولة الليبية.

وكانت "سي إن إن" قد نقلت عن مصدر أوكراني أن مشغلي مسيرات أوكرانيين ينتشرون في شمال غربي ليبيا منذ أواخر عام 2025. وأضافت، نقلاً عن مصدر آخر، أن القاعدة تُستخدم "نقطة انطلاق" لمهاجمة ناقلات تابعة لأسطول الظل الروسي، مقابل تدريب القوات الليبية.

ويأتي التقرير بعدما غرقت الناقلة الروسية "أركتيك ميتاغاز"، المحملة بالغاز الطبيعي المسال، شمال ميناء سرت مطلع آذار، إثر انفجارات وحريق كبير. واتهمت وزارة النقل الروسية حينها البحرية الأوكرانية بتنفيذ الهجوم بمسيرات بحرية انطلقت من الساحل الليبي. (سكاي نيوز)

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