ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لضرب ناقلات روسية

نفت السماح لأي جهة خارجية باستخدام قاعدة مصراتة أو منشآت عسكرية أخرى لتنفيذ هجمات خارج البلاد، رداً على تقرير لشبكة " إن" بشأن انطلاق أوكرانية منها لاستهداف ناقلات روسية في .

وأكدت الوزارة عدم وجود أي اتفاق أو تنسيق يجعل قاعدة مصراتة منصة لعمليات عسكرية خارج المهام السيادية للدولة الليبية.

وكانت "سي إن إن" قد نقلت عن مصدر أوكراني أن مشغلي مسيرات أوكرانيين ينتشرون في شمال غربي منذ أواخر عام 2025. وأضافت، نقلاً عن مصدر آخر، أن تُستخدم "نقطة انطلاق" لمهاجمة ناقلات تابعة لأسطول الظل الروسي، مقابل تدريب القوات الليبية.

ويأتي التقرير بعدما غرقت الناقلة الروسية "أركتيك ميتاغاز"، المحملة بالغاز الطبيعي المسال، شمال ميناء سرت مطلع آذار، إثر انفجارات وحريق كبير. واتهمت الروسية حينها البحرية بتنفيذ الهجوم بمسيرات بحرية انطلقت من الساحل . (سكاي نيوز)