العراق يبدأ إعادة فتح منافذه مع إيران تدريجياً

Advertisement

وأعلنت خلية الإعلام الأمني عودة دخول المسافرين عبر منفذي الشيب والشلامجة فجر الأحد، على أن تُستأنف التجارة في الشلامجة الاثنين، ومندلي الثلاثاء، والشيب الخميس. وأكدت استمرار الحركة التجارية على مدار الساعة في زرباطية والمنذرية.وكانت بغداد قد أغلقت المعابر، السبت، عقب هجوم بمسيرات استهدف خط أنابيب في ، قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي . ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم، فيما نفى تحالف يضم فصائل مدعومة من ضلوعه فيه.وعثرت السلطات العراقية على منصات لإطلاق المسيّرات في منطقة الطيب بمحافظة ميسان قرب الحدود . كما وافق رئيس الوزراء علي الزيدي على إجراء تحقيق مشترك مع إيران، وأعفى قائد العمليات وقائد الشرطة في ميسان بعد "ثبوت انطلاق الاعتداءات" من المحافظة. (سكاي نيوز)