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عربي-دولي

العراق يبدأ إعادة فتح منافذه مع إيران تدريجياً

Lebanon 24
13-09-2026 | 03:29
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العراق يبدأ إعادة فتح منافذه مع إيران تدريجياً
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بدأ العراق، الأحد، استئناف حركة العبور والتجارة عبر عدد من منافذه الحدودية مع إيران، بعد إغلاقها لفترة وجيزة لأسباب أمنية.
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وأعلنت خلية الإعلام الأمني عودة دخول المسافرين عبر منفذي الشيب والشلامجة فجر الأحد، على أن تُستأنف التجارة في الشلامجة الاثنين، ومندلي الثلاثاء، والشيب الخميس. وأكدت استمرار الحركة التجارية على مدار الساعة في زرباطية والمنذرية.

وكانت بغداد قد أغلقت المعابر، السبت، عقب هجوم بمسيرات استهدف خط أنابيب في السعودية، قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم، فيما نفى تحالف يضم فصائل عراقية مدعومة من طهران ضلوعه فيه.

وعثرت السلطات العراقية على منصات لإطلاق المسيّرات في منطقة الطيب بمحافظة ميسان قرب الحدود الإيرانية. كما وافق رئيس الوزراء علي الزيدي على إجراء تحقيق مشترك مع إيران، وأعفى قائد العمليات وقائد الشرطة في ميسان بعد "ثبوت انطلاق الاعتداءات" من المحافظة. (سكاي نيوز)
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