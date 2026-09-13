ورقة إيرانية جديدة تهدّد طرق النفط.. ماذا يحدث في البحر الأحمر؟

نشرت صحيفة " تايمز" الأميركية تقريراً جديداً تناول توسّع نطاق الضغط على طرق تصدير الطاقة في ، مشيرة إلى أن التوتر لم يعد محصوراً في مضيق هرمز، بل امتد إلى البحر الأحمر مع تحركات الحوثيين في اليمن، ما يمنح أوراق ضغط إضافية في مواجهتها مع .

Advertisement



وبحسب التقرير، أصبحت طرق تصدير في المنطقة أكثر عرضة للاضطراب، بعدما فرضت الحرب قيوداً واسعة على الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما أضاف تقدم الحوثيين في اليمن مصدر ضغط جديداً على البحر الأحمر.



وبرز التحول الأهم مع سيطرة الحوثيين، المدعومين من ، على في البحر الأحمر، ما يمنح الجماعة موقعاً يمكن استخدامه لتهديد حركة السفن في أحد الممرات الحيوية لصادرات النفط والتجارة الدولية.



وقال كبير المحللين في مجموعة "أوراسيا" غريغوري برو إن مكاسب الحوثيين أعادت تحريك ميزان القوة لمصلحة إيران، التي استطاعت تغيير الوضع القائم من دون الانجرار حتى الآن إلى حرب شاملة لا يبدو أنها تسعى إليها.



ورغم الدعم الإيراني للحوثيين بالأسلحة والأموال والخدمات اللوجيستية، يشير محللون إلى أن الجماعة لا تتحرك بالضرورة كأداة مباشرة لطهران، من دون أن تكون مستقلة بالكامل عن نفوذها.



وانعكست المخاطر سريعاً على أسواق الطاقة، إذ قفز سعر النفط لفترة وجيزة إلى نحو 110 دولارات للبرميل يوم الجمعة، بزيادة تقارب 50% عن مستوياته قبل الحرب، ما يمنح إيران ورقة ضغط اقتصادية إضافية بفعل انعكاسات ارتفاع تكاليف الطاقة على الداخل الأميركي.

وفي الوقت نفسه، لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز أدنى بكثير من مستوياتها قبل الحرب، رغم عبور عدد محدود منها بمرافقة بحرية أميركية. وبينما قلّص ذلك جزئياً قدرة استخدام المضيق ورقة ضغط، وسّعت تحركات حلفائها في اليمن والهجمات التي طالت دائرة المخاطر إلى مسارات أخرى.



وفي موازاة ذلك، كثفت إيران هجماتها على السفن الحربية الأميركية في ، فيما أعلن مسؤول الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده اختبرت ما وصفه بأول صاروخ مضاد للسفن ضد سفينة أميركية.



ورد الجيش الأميركي باستهداف عدد من ناقلات النفط الخام ، ما رفع مخاطر المواجهة المباشرة واحتمال تحولها إلى تصعيد أوسع في المنطقة.