مخبأة في "أكياس مصاصات".. عملية تهريب بقيمة أكثر من نصف مليون دولار!

ضبطت السلطات الإيرلندية نحو 11 رطلاً من الكوكايين داخل أكياس حلوى في ، في عملية قُدرت قيمة المواد المضبوطة فيها بنحو 580 ألف دولار.

وبحسب مجلة "People"، جرت العملية الخميس 10 أيلول، ضمن تحقيق يعرف باسم "Operation Skein"، يقوده الاقتصادية في إيرلندا.

وقالت مصلحة الإيرادات الإيرلندية إن عناصرها، بمساعدة فريق متخصص في مكافحة المخدرات، أوقفوا أحد الركاب وفتشوا حقائبه بعد وصوله على متن رحلة آتية من .

وخلال التفتيش، عثرت السلطات على الكوكايين مخبأ داخل أكياس مصاصات حلوى.

وأُوقف رجل في الستينيات من عمره على خلفية القضية، قبل أن توجه إليه اتهامات رسمية. ومثل أمام في ، الجمعة 11 أيلول.

وفي عمليات تفتيش لاحقة، صادرت الشرطة الإيرلندية، المعروفة باسم "Gardaí"، نحو 18,600 دولار نقداً، إضافة إلى مواد خاضعة للرقابة تُقدّر قيمتها بنحو 16,800 دولار.

وأكدت السلطات أن التحقيق لا يزال مستمراً، فيما لم ترد الشرطة الإيرلندية أو مطار دبلن فوراً على طلب تعليق "People".

وتكشف هذه العملية أسلوباً جديداً في محاولات تهريب المخدرات، عبر إخفائها داخل منتجات تبدو عادية، قبل أن يكشفها التفتيش الأمني في واحد من أبرز مطارات إيرلندا.