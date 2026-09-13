محادثات إيرانية إماراتية لخفض التصعيد وبناء المستقبل

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية
شبه الرسمية، عن بزشكيان قوله: "لقد أجرينا محادثة مثمرة مع ولي عهد أبوظبي، ناقشنا خلالها القضايا
والمخاوف القائمة. واتفقنا على تجاوز الماضي والتركيز على المستقبل
، وتحديدًا على كيفية بناء ذلك المستقبل معًا".
وأشار الرئيس الإيراني
إلى أن وزير خارجيته عباس عراقجي "تابع هذه المناقشات لاحقاً، وأجرى حوارات وتفاعلات بناءة في هذا الشأن".
كان مكتب أبوظبي الإعلامي قد أفاد بأن ولي العهد
الشيخ خالد بن محمد بن زايد قد التقى الرئيس الإيراني خلال قمة "بريكس".
وأفاد المكتب بأنه "جرى خلال اللقاء تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد والاستقرار في المنطقة وتعزيز فرص السلام والتنمية لشعوبها".