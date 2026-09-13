محادثات إيرانية إماراتية لخفض التصعيد وبناء المستقبل

أكد ، مسعود بزشكيان، إنه أجرى محادثات "مثمرة" مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن زايد، على هامش قمة "بريكس" الاقتصادية، التي انطلقت أمس السبت وتستمر أعمالها ليومين في العاصمة الهندية نيودلهي.

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