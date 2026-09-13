ضربة روسية قرب قطار دبلوماسي كان يقل بوريس جونسون

كشفت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية أن مسؤولين غربيين بارزين كانوا موجودين في محطة ياغودين الحدودية قبل وقت قصير من إصابة مسيّرة روسية قطار ركاب متجهاً من كييف إلى وارسو، قرب الحدود مع بولندا.
وأوضحت الهيئة أن "قطاراً دبلوماسياً" كان متوقفاً في المحطة، وعلى متنه مستشارون أمنيون من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومسؤولون أوروبيون سابقون، بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون. كما كان قطار آخر في المحطة وعلى متنه المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد بترايوس.
وأصابت المسيّرة القطار الذي كان يقل 206 ركاب، على بعد نحو كيلومترين من الحدود البولندية، ما ألحق أضراراً بجراره من دون تسجيل إصابات، فيما تأخرت الرحلة أكثر من ست ساعات.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القطار استُهدف "عمداً"، مشيراً إلى أضرار لحقت أيضاً بمحطة وقود في منطقة فولين.
وفي بولندا، أعلن وزير الداخلية مارسين كيرفينسكي أن مسيّرة أخرى أصابت منطقة قرب معبر دوروهوسك-ياغودين، مؤكداً أن السلطات تتعامل مع الحادث بجدية.
وجاء الهجوم ضمن ضربات روسية استهدفت منشآت للسكك الحديد والطاقة ومبانٍ في مناطق أوكرانية عدة، وأسفرت عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل.