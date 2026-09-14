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عربي-دولي

إخلاء ميناء العقبة بعد تسرب غاز الأمونيا وإصابة 11 شخصًا

Lebanon 24
14-09-2026 | 06:32
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إخلاء ميناء العقبة بعد تسرب غاز الأمونيا وإصابة 11 شخصًا
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أفاد التلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، بإخلاء ميناء العقبة كإجراء احترازي، عقب تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي.

وقال مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال العوران إن 11 شخصًا أصيبوا بحالات اختناق جراء التسرب، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

وأوضح العوران أن فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية حضرت إلى الموقع، وتمت السيطرة على التسرب والتأكد فنيًا من انتهاء المشكلة، مشيرًا إلى أن بعض المصابين تلقوا العلاج في عيادة المجمع، فيما نُقل آخرون إلى المستشفى.

وأضاف أن الحادث وقع أثناء صيانة إحدى المضخات أو أجهزة الضغط القديمة، حيث أدى وجود كمية متجمعة من غاز الأمونيا إلى تسرب كمية محدودة منه خلال أعمال الصيانة. 

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