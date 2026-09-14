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عربي-دولي

محمد بن زايد يستقبل رئيس ألبانيا ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

Lebanon 24
14-09-2026 | 10:03
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محمد بن زايد يستقبل رئيس ألبانيا ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
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استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، رئيس جمهورية ألبانيا بيرم بيغاي، الذي يزور الإمارات في زيارة عمل.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الطرفان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الإماراتية - الألبانية وتوسيع الشراكات التنموية بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

كما ناقشا أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الإمارات في كانون الأول المقبل، في ظل الاهتمام المشترك بقضايا الاستدامة والمياه، إلى جانب مواصلة التنسيق في المحافل الدولية.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية دعم الأمن والاستقرار والسلام، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً.

ومنح الرئيس الألباني الشيخ محمد بن زايد "وسام النسر الأعلى - فئة النجمة الكبرى"، وهو أعلى وسام تمنحه ألبانيا، تقديراً لدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين وازدهارها في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره للرئيس الألباني، مؤكداً حرصه على مواصلة العمل المشترك والبناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية.

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