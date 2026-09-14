تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تقرير يتكلم عن "انقسام في أوروبا" و"انقلاب ضد إسرائيل".. هذا ما كشفه

Lebanon 24
14-09-2026 | 12:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تقرير يتكلم عن انقسام في أوروبا وانقلاب ضد إسرائيل.. هذا ما كشفه
تقرير يتكلم عن انقسام في أوروبا وانقلاب ضد إسرائيل.. هذا ما كشفه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لم تعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا حدثاً عابراً مرتبطاً بموجة غضب مؤقتة. ففي ساحة "Piazza Duomo" وسط ميلانو، يواصل ناشطون وقفاتهم اليومية بين السياح، احتجاجاً على ما يرونه جرائم إسرائيلية في غزة والضفة الغربية، واستمرار الدعم الأوروبي لتل أبيب.

وبحسب تقرير لـ"Courthouse News"، فإن هذه الوقفة في قلب العاصمة المالية لإيطاليا ليست سوى واحدة من عشرات التحركات التي لا تزال مستمرة في أوروبا، بعد نحو 3 سنوات على هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول 2023، وما تبعه من حرب إسرائيلية واسعة.

وقال أندريا دي لوتو، وهو معلم ابتدائي يبلغ 61 عاماً ومتحدث باسم المحتجين، إن ما يجمعهم هو "فضيحة تقاعس القادة" والغضب والألم مما يحدث في فلسطين. وأضاف أن دعم الحكومات لما يجري بات، في نظره، أمراً "مخزياً تماماً".

ويعكس استمرار هذه التحركات تحولاً أوسع في الرأي العام الأوروبي. فبحسب استطلاعات حديثة لمركزي "Pew Research Center" و"YouGov"، تراجع الدعم الشعبي لإسرائيل بشكل حاد في عدد من الدول الأوروبية، بالتوازي مع صعود الدعوات إلى فرض حظر أسلحة وعقوبات ومقاطعة تجارية.

وساهمت سلسلة حوادث في زيادة التوتر بين إسرائيل وشرائح واسعة من الأوروبيين. فقد تعرضت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة لقصف إسرائيلي في تموز 2025 أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة كاهن، فيما قالت إسرائيل إن الأمر نتج عن "قذيفة طائشة". وفي القدس، منعت الشرطة بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة لإحياء قداس أحد الشعانين، ما دفع الفاتيكان إلى التنديد بما اعتبره انتهاكاً خطيراً للحرية الدينية.

وفي الضفة الغربية، تعرضت بلدة الطيبة، وهي القرية المسيحية الوحيدة بالكامل هناك، لهجمات متكررة من مستوطنين. أما في لبنان، فقد زاد إطلاق النار الإسرائيلي على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تضم عدداً كبيراً من الأوروبيين، من حدة الانتقادات.

كذلك، أثارت إسرائيل غضباً واسعاً بعدما اعترضت منذ أيار 2025 قوارب ناشطين، بينهم السويدية غريتا تونبرغ، كانوا يحاولون إيصال مساعدات إلى غزة.

وقالت النائبة السويدية اليسارية في البرلمان الأوروبي هانا غيدين إن على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات قاسية على الوزراء الإسرائيليين المسؤولين، وتعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل، وفرض حظر أسلحة. وكانت إسرائيل قد منعتها أخيراً من دخول أراضيها بسبب تصريحاتها الداعمة لملاحقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ورغم هذا المناخ، لا تزال العلاقات الأوروبية-الإسرائيلية مستمرة إلى حد كبير. فالتجارة بين الجانبين بقيت قوية، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وبلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 18.8 مليار دولار العام الماضي، فيما وصل حجم التجارة المتبادلة عام 2024 إلى نحو 80 مليار دولار.

كما يستمر التعاون العسكري. وتشير تقارير إلى أن ألمانيا، أكبر مورّد أوروبي للسلاح إلى إسرائيل، وافقت على تراخيص تصدير أسلحة إلى تل أبيب بأكثر من 900 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.

ويرى منتقدون أن أوروبا تتعامل بمعيارين مختلفين مع أوكرانيا وفلسطين. وقال يائير والاخ، أستاذ التاريخ الاجتماعي والثقافي لفلسطين وإسرائيل في جامعة لندن، إن الرد الأوروبي المختلف تماماً على الحرب في أوكرانيا وما يجري في فلسطين يكشف بوضوح عن ازدواجية في المعايير.

لكن قدرة الاتحاد الأوروبي على التحرك تبقى محدودة بفعل الانقسامات الداخلية بين الدول الـ27، إذ تحتاج القرارات الخارجية الكبرى إلى توافق واسع. وتزداد الصعوبة مع اختلاف مواقف العواصم الأوروبية من إسرائيل، ومع اعتبار بعض الحكومات أن إيران وحلفاءها يشكلون تهديداً أكبر لسلاسل الإمداد والطاقة.

ورغم ذلك، بدأت دول أوروبية تتحرك بشكل منفرد. فمنذ عام 2024، اعترفت فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيرلندا والسويد والبرتغال والنرويج وسلوفينيا ولوكسمبورغ ومالطا بدولة فلسطين. كما وافق الاتحاد الأوروبي في أيار على فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي خطوات رمزية لكنها لافتة، حظرت إسبانيا وإيرلندا استيراد منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم انضمت بريطانيا في 8 أيلول إلى هذا المسار. وتُقدر صادرات المستوطنات إلى أوروبا بنحو 267 مليون دولار سنوياً وفق أرقام البنك الدولي.

أما النقاش الأكبر، فيدور الآن حول احتمال تعليق اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. فهذا الاتفاق، الموقّع عام 2000، يجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية جزءاً أساسياً من العلاقة التجارية. ويقول منتقدون إن استمرار الحرب والانتهاكات يضع الاتفاق نفسه موضع مساءلة.

لكن تعليق الاتفاق لا يزال مستبعداً في ظل معارضة دول وازنة مثل ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى الحسابات الجيوسياسية المرتبطة بالطاقة والأمن الإقليمي.

مع ذلك، تبدو المزاجية الشعبية الأوروبية أكثر تشدداً تجاه إسرائيل. ففي ميلانو، يقول دي لوتو إن الوقفة بدأت قبل 14 شهراً بعشرة أشخاص فقط، ثم أصبح المشاركون نحو 150 يومياً. ويضيف: "لا أحد يشعر بأنه يريد التوقف".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير يتكلم عن صفقة "الحزب" الجديدة: السلاح مقابل المال؟
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:26:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عن عناصر "الحزب" المُحاصرين داخل "علي الطاهر".. هذا ما كشفه تقرير اسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:26:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"الملف الأخطر"... تقرير ألماني عن أنفاق "الحزب" هذا ما كشفه
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:26:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"كارثة".. هذا ما كشفه تقرير أميركي عن "الإطار الثلاثي" في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:26:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الأوروبيين

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:14 | 2026-09-14
Lebanon24
14:50 | 2026-09-14
Lebanon24
14:31 | 2026-09-14
Lebanon24
14:30 | 2026-09-14
Lebanon24
14:10 | 2026-09-14
Lebanon24
14:05 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24