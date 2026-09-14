الملايين في خطر.. الهيمالايا تقترب من مرحلة حرجة

يتسارع فقدان الكتلة الجليدية في ، ما يهدد إمدادات المياه لمئات الملايين من السكان مع اقتراب المنطقة من مرحلة "ذروة المياه" بحلول منتصف القرن، وفق دراسة حديثة.

وتعني "ذروة المياه" وصول تدفقات الأنهار الناتجة من ذوبان الجليد إلى أعلى مستوياتها، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً، بما ينعكس على المجتمعات والقطاعات الاقتصادية التي تعتمد على أنهار المنطقة.

وأُعدت الدراسة بالتعاون بين شركة "سيستميك" ومبادرة الجبال المتكاملة والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال ومعهد "جي بي " الوطني لبيئة في .

ولا تقتصر المخاطر على نقص المياه، إذ يخلّف تراجع الأنهار الجليدية بحيرات غير مستقرة قد تتسبب بفيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية. وكان قرب الحدود بين نيبال والتبت أواخر آب قد أدى إلى سلسلة من الفيضانات والانهيارات.

وتضم منطقة "هندوكوش-الهيمالايا" نحو 40 ألف نهر جليدي موزعة على 8 دول، لكن 21 منها فقط تخضع للمراقبة الميدانية. وفي الهند، صُنفت نحو 200 عالية الخطورة، بينها 56 بحيرة ضمن فئة "الخطر المرتفع للغاية".

وتسهم منطقة الهيمالايا بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، ما يجعل تراجع الجليد خطراً مائياً واقتصادياً في آن واحد. (ارم)