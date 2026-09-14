تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

جيش إسرائيل "استهلك مستقبله".. تقرير من تل أبيب يكشف "أزمة كبيرة"!

Lebanon 24
14-09-2026 | 14:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جيش إسرائيل استهلك مستقبله.. تقرير من تل أبيب يكشف أزمة كبيرة!
جيش إسرائيل استهلك مستقبله.. تقرير من تل أبيب يكشف أزمة كبيرة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة مالية خطيرة، تتمثل في نقص يقدَّر بنحو 40 مليار شيكل، يحتاجها لتسيير شؤونه الجارية وإعادة بناء قوته، في واحدة من أكثر الفترات الأمنية حساسية بالنسبة إلى إسرائيل منذ سنوات.

وبحسب التقرير، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش اضطرا إلى إرسال رئيس شعبة التخطيط في الجيش، وهو لواء بالزي العسكري، لإقناع زعيم المعارضة يائير لابيد بحجم الضائقة المالية التي يواجهها الجيش. والسبب أن إسرائيل دخلت فترة انتخابات، ما يجعل تمرير خطوات مالية بهذا الحجم صعباً من دون موافقة المعارضة.

لكن الصحيفة ترى أن المشكلة لا تبدأ الآن. فخلال السنة الأخيرة، حذّر الجيش مراراً من أزمة حادة وخطيرة في ميزانية المؤسسة الأمنية، ناجمة عن فجوة عميقة بعشرات مليارات الشواكل يحتاجها الجيش بصورة عاجلة.

ويدخل الجيش الإسرائيلي قريباً عامه الرابع من الحرب، وسط استنزاف كبير في المخزونات والمنظومات والقوى البشرية. وفي المقابل، تقف أمامه جبهات متعددة، من إيران إلى حزب الله وحماس وسوريا واليمن، وكل جبهة منها تتطلب قدرات مختلفة. كما أن إسرائيل، بحسب التقرير، لا تستطيع افتراض أن كل جبهة ستُفتح وحدها، بل عليها الاحتفاظ بقدرة مواجهة حرب متعددة الساحات.

وتقول أوساط أمنية إسرائيلية إن الفجوات في بناء القوة أصبحت كبيرة جداً، وإن بعضها يتعلق بمخزون الذخائر والصواريخ، وبعضها الآخر بقدرات الإنتاج وخطط الشراء. والخلاصة، وفق التقرير، أن الجيش واصل القتال لسنوات، لكنه خلال الحرب "استهلك مستقبله".

ولا تقتصر الأزمة على الأرقام. فهي تظهر أولاً في نقص خطير بالذخائر والحاجة إلى ملء المخازن التي فرغت خلال القتال الطويل. كما تحذر المؤسسة الأمنية من خطر توقف خطوط إنتاج في شركات أمنية إسرائيلية بسبب غياب ميزانية منظمة، في وقت يُطلب فيه من الجيش إعادة بناء قوته والاستعداد للجولة المقبلة.

وتزداد أهمية الخلاف المالي في ظل الحديث عن خطة التعاظم التي طرحها نتنياهو، بقيمة تصل إلى نحو 350 مليار شيكل على مدى عشر سنوات. ففي وزارة المالية، حذّروا من حجم الخطة، فيما تقول المؤسسة الأمنية إن الأموال التي وصلت حتى الآن خُصصت أساساً للحاجات الجارية وإدارة الحرب، ولم تغلق الفجوات التي تراكمت في بناء القوة.

وتشير الصحيفة إلى أن الأزمة تعمقت أيضاً بسبب المواجهة المستمرة بين الجيش ووزارة المالية. ففي المؤسسة الأمنية شعور بأن وزارة المالية تستغل عدم قدرة الجيش على كشف كامل احتياجاته علناً، ما يزيد صعوبة إعادة بناء القوة في مواجهة التهديدات المتعددة.

ولم تكن التحذيرات معزولة. فقد وضع رئيس الأركان ونائبه أمام المستوى السياسي إنذارات واضحة بشأن الوضع المالي للجيش والثمن الأمني لعدم سد الفجوات. كما حذّر اللواء تمير يدعي، في وثيقة أخيرة، من أن الإجراءات التي اتخذها الجيش حتى الآن للتعامل مع النقص "تؤدي إلى ضرر حقيقي في القدرة على الحفاظ على استقرار الجيش اليوم". وسبق لرئيس الأركان أن قال بوضوح إن "الصندوق فارغ".

وتعني هذه التحذيرات عملياً تقليص عمليات العودة إلى الجهوزية، وحصر موارد بناء القوة بالحاجات العملياتية الأساسية، وتأجيل خطط التعاظم بعيدة المدى، وتأخير استثمارات في بنى تحتية ومشاريع يفترض أن تخدم مفهوم الدفاع الجديد للجيش على خطوط الانتشار.

وبحسب التقرير، فهم نتنياهو وسموتريتش في النهاية ضرورة تحويل أموال إضافية للجيش، لكن الفهم جاء متأخراً. فتمرير 40 مليار شيكل يحتاج إلى تعديل في الإطار المالي وتشريع في الكنيست، وإذا لم يحصل ذلك الآن، فقد يضطر الجيش إلى الانتظار حتى ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة، وهي عملية قد تستغرق نحو نصف سنة.

ورد لابيد بأنه يؤيد تحويل الأموال للجيش، لكنه رفض أن يكون مصدرها زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى وجنود الاحتياط. وقال إنه سيدعم الاقتراح إذا تضمن إلغاء "الأموال الائتلافية الفاسدة" وعشرات مليارات الشواكل التي قال إنها تُحوّل لتمويل التهرب من الخدمة العسكرية لدى الحريديم.

في المقابل، اتهم حزب "الليكود" لابيد بأنه يضلل الجمهور في ملف ميزانية الأمن، مؤكداً أن زيادة ميزانية الجيش ممكنة من دون رفع الضرائب. كما دعا وزير الدفاع يسرائيل كاتس لابيد إلى دعم طلب الجيش، قائلاً إن الواقع الإقليمي لا يسمح بالانتظار، وإن الأموال المطلوبة موجودة في خزينة وزارة المالية لكنها تحتاج إلى تشريع رسمي في الكنيست.

أما غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشَر"، فدعم موقف لابيد، معتبراً أنه حتى خلال أصعب حرب في تاريخ إسرائيل، يحذر الجيش من فجوات في الذخائر والقوى البشرية والميزانية من دون أن يحصل على رد كافٍ. وقال إن الحكومة، إذا أرادت حلاً فعلياً، تستطيع وقف الأموال الائتلافية وتحويل الموارد إلى الجيش.

وتخلص "يديعوت أحرونوت" إلى أن الجيش لم يكتشف الآن حاجته إلى المال. فالتحذيرات وُضعت على طاولة المستوى السياسي منذ أشهر: المخازن تفرغ، الصندوق يضعف، والنقص يمس قدرة الجيش على إعادة بناء قوته. والسؤال لم يعد فقط عن 40 مليار شيكل، بل عمّا إذا كانت إسرائيل مستعدة فعلاً لتمويل الجيش الذي تحتاجه بعد 3 سنوات من الحرب، أم أنها ستواصل إدارة الأمن بالحلول المؤقتة وتأجيل القرارات الصعبة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير إسرائيلي يعترف: تل أبيب "دمية" في يد واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 01:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
غضب في تل أبيب بسبب أنفاق "حزب الله".. تقرير إسرائيلي يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 01:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: لماذا يُعتبر دعم إسرائيل "أكبر سلاح" لأميركا؟
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 01:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشرات متسارعة على استعداد إسرائيل لجولة جديدة ضد إيران.. تقرير من تل ابيب يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 01:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع

الإسرائيلي

حزب الله

رئيس حزب

المعارضة

تل أبيب

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-09-14
Lebanon24
16:45 | 2026-09-14
Lebanon24
16:38 | 2026-09-14
Lebanon24
16:34 | 2026-09-14
Lebanon24
16:25 | 2026-09-14
Lebanon24
16:20 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24