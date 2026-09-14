تحركات مخالفة للأعراف.. موريتانيا تستدعي سفير إيران

استدعت ، الاثنين، سفير لدى ، احتجاجا على "تصرفات وتحركات" قالت إنها لا تنسجم مع الأعراف الدبلوماسية والضوابط المنظمة لعمل الدبلوماسيين.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام السيادة وعدم التدخل في ، مطالبة بالالتزام الصارم مستقبلا بالقواعد الدبلوماسية. وفي الوقت نفسه، أكدت حرص على تطوير علاقاتها مع إيران بما يخدم مصالح البلدين ويحافظ على التعاون بينهما.