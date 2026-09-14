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عربي-دولي

تحركات مخالفة للأعراف.. موريتانيا تستدعي سفير إيران

Lebanon 24
14-09-2026 | 16:45
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تحركات مخالفة للأعراف.. موريتانيا تستدعي سفير إيران
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استدعت وزارة الخارجية الموريتانية، الاثنين، سفير إيران لدى نواكشوط، احتجاجا على "تصرفات وتحركات" قالت إنها لا تنسجم مع الأعراف الدبلوماسية والضوابط المنظمة لعمل الدبلوماسيين.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مطالبة بالالتزام الصارم مستقبلا بالقواعد الدبلوماسية. وفي الوقت نفسه، أكدت حرص موريتانيا على تطوير علاقاتها مع إيران بما يخدم مصالح البلدين ويحافظ على التعاون بينهما.

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