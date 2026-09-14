رسالة من كيم إلى بوتين: أتعهد لك بدعمي الثابت الذي لا يتزعزع

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قام الزعيم الكوري كيم جونغ أون بالتعهد بتقديم "دعم ثابت لا يتزعزع" لروسيا، مؤكدا مواصلة تعزيز التعاون مع ، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية في ، اليوم الثلاثاء.ونقلت المركزية الكورية عن كيم قوله في رسالة إلى : "واثق تماما من انتصار الاتحادية في هذه الحرب المقدسة الجارية دفاعا عن المصالح الأمنية للبلاد وعن العدالة الدولية".وأضاف كيم: "أتعهد لك، أيها الصديق العزيز، وللشعب الروسي الشقيق، بدعمي الثابت الذي لا يتزعزع".وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن إرادة بلاده "راسخة" في توسيع وتعميق التعاون مع روسيا على نحو شامل.وتعد بيونغ يانغ من أبرز حلفاء موسكو، وقد أرسلت قوات لدعم روسيا في حربها ضد ، فيما يرى محللون أن كوريا الشمالية حصلت في المقابل على مكاسب اقتصادية وتقنيات عسكرية.وتأتي رسالة كيم وسط حديث عن احتمال إرسال بيونغ يانغ مزيدا من القوات إلى روسيا.