رقعة الاحتجاجات تتسع في سوريا

وأغلق الأهالي في مدينة تل تمر الطريق الدولي «إم 4»، ما أدى إلى توقف حركة مئات صهاريج نقل النفط
. وشهد معبر باب السلامة مع تركيا
في محافظة حلب، إغلاق محتجين للمعبر أمام شاحنات البضائع ومنعوا حركة خروج السيارات بشكل كامل.
كما أقدم مدنيون على قطع الطريق أمام مقر صوامع الحبوب. وتجمع الأهالي في مناطق بمحافظة الحسكة بينها الشدادي وتل براك، وسط مطالب بالتراجع عن القرار الذي أصدره وزير الطاقة
الذي طلب منه مجلس الشعب جلسة استماع الخميس المقبل.
ويعتقد خبراء أن الاحتجاجات جاءت نتيجة عدم تحسن الوضع المعيشي للسوريين وما كانوا يأملونه أن يتحقق على يد السلطات الجديدة عقب إسقاط نظام الأسد
، خاصة أن غالبية المحتجين يعدون من الحاضنة الاجتماعية لحكومة الرئيس أحمد الشرع
.