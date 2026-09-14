رقعة الاحتجاجات تتسع في سوريا

اتسعت المظاهرات الرافضة لقرار رفع أسعار الوقود في ، إذ شهدت مدينة الشحيل في تجدد الاحتجاجات التي جرى في خلالها إشعال إطارات، كما قطع محتجون بين وسوريا في ريف البوكمال شرق المحافظة، وكذلك طريق حقل العمر النفطي.

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