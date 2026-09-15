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عربي-دولي

استطلاع صادم لترامب... تراجع التأييد وصعود للديمقراطيين

Lebanon 24
15-09-2026 | 00:11
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استطلاع صادم لترامب... تراجع التأييد وصعود للديمقراطيين
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أظهر استطلاع حديث أجرته "رويترز/إبسوس"، في الأيام التي أعقبت أول مؤتمر للحزب الجمهوري استعداداً لانتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، ارتفاعاً طفيفاً في نسبة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن بلغت أدنى مستوياتها، بالتزامن مع تنامي التأييد للديمقراطيين لاستعادة السيطرة على الكونجرس.

وبحسب الاستطلاع، الذي أُجري على مدى أربعة أيام وشمل 1143 أميركياً في مختلف أنحاء البلاد، بهامش خطأ يبلغ 3 نقاط مئوية صعوداً أو هبوطاً، فإن 63% من الأميركيين لا يؤيدون تعهّد ترمب، خلال خطاب المؤتمر، بمنح جميع الأميركيين مبالغ نقدية تصل إلى 5 آلاف دولار لكل شخص، في حال احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات تشرين الثاني. وشملت هذه النسبة نحو 4 من كل 10 جمهوريين و9 من كل 10 ديمقراطيين.

وكان ترامب قد تعهّد بمنح 5 آلاف دولار لكل مواطن أميركي بالغ إذا تمكن الجمهوريون من الفوز في انتخابات الكونجرس المقررة في تشرين المقبل المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن 35% من المشاركين يؤيدون أداء ترامب في البيت الأبيض، مقارنة بـ33% في استطلاع سابق لـ"رويترز/إبسوس" أُجري بين 28 و31 أغسطس، وهي أدنى نسبة تأييد سُجلت له خلال مسيرته السياسية.

وتراجعت شعبية ترامب منذ أن شن الحرب على إيران في فبراير، والتي أدت إلى اضطراب إمدادات النفط من الشرق الأوسط، ودفعت أسعار الوقود إلى مستويات تقترب من أعلى معدلاتها التاريخية، الأمر الذي انعكس سلباً على الأوضاع المالية للأسر الأميركية.

كما تراجعت شعبية الحزب الجمهوري بقيادة ترامب منذ اندلاع الحرب، وفقد الحزب خلال الأسابيع الأخيرة أفضلية طويلة الأمد في ثقة الأميركيين بقدرته على إدارة الاقتصاد.

أفضلية انتخابية للديمقراطيين

 
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وعند سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له إذا أُجريت انتخابات الكونجرس، قال 44% إنهم سيختارون مرشحي الحزب الديمقراطي، مقابل 37% للجمهوريين، بفارق يبلغ 7 نقاط مئوية، وهو الأوسع منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني2025.

ومن شأن خسارة الجمهوريين السيطرة على أي من مجلسي الكونجرس أن تزيد صعوبة تنفيذ أجندة ترمب خلال العامين الأخيرين من ولايته.

وفي ما يتعلق بإدارة الاقتصاد، حصل الديمقراطيون على أفضلية محدودة، إذ فضّلهم 38% من المشاركين، مقابل 37% للجمهوريين. وكان الديمقراطيون قد تقدموا في هذا الملف خلال الصيف للمرة الأولى منذ نحو عقد.

كما كشف الاستطلاع عن انقسام حزبي واضح بشأن المشروعات الإنشائية التي يدفع بها ترامب في العاصمة واشنطن، ومن بينها قاعة احتفالات في البيت الأبيض. وعارض هذه المشروعات 91% من الديمقراطيين، مقابل نحو ربع الجمهوريين.

ورأى نحو ثلثي الأميركيين، بينهم نصف الجمهوريين، أن هذه المشروعات تمثل أولوية منخفضة.

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