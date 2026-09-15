بعد رفع العقوبات.. الشرع: سوريا "ولدت من جديد"

قال الرئيس السوري أحمد الشرع
، الثلاثاء، إن سوريا
"ولدت من جديد" بعد رفع العقوبات
عنها، معتبرا أن بلاده انتقلت من كونها مصدرا للمشكلات وعدم الاستقرار إلى "فرصة عظيمة" على المستوى الإقليمي.
وأضاف الشرع
، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لقمة الإعلام العربي
في دبي، أن سوريا تعمل حاليا على إعادة بناء نفسها ومؤسساتها بعد سنوات
من الحرب، مشيرا إلى أن السوريين استعادوا الأمل بعد سقوط النظام السابق.
وقال إن سوريا "تحولت من مشكلة وبلد مصدّر للكبتاغون إلى بقعة استقرار"، معتبرا أن استقرار بلاده لا يخدم السوريين فقط، وإنما ينعكس على المنطقة بأكملها.
وأضاف أن سوريا تحولت، من وجهة نظره، من "مشكلة كبيرة
إلى فرصة عظيمة"، في ظل مساعي الحكومة الجديدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة
وجذب الاستثمارات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه الإقليمي والدولي.
وربط الشرع التحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها سوريا بتخفيف وإلغاء العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد، قائلا إن رفعها منح سوريا فرصة للانطلاق في مرحلة جديدة.
وأشار إلى أن بلاده تتمتع بفرص اقتصادية كبيرة، وأنها بدأت استقطاب استثمارات خليجية وأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واللوجستي الذي يربط بين مناطق عدة.
وأشاد الرئيس السوري بدور الإمارات
، قائلا إنها كانت من أوائل الدول التي تحركت للاستثمار في سوريا، وخص بالذكر استثمارات "موانئ دبي".