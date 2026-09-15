بعد رفع العقوبات.. الشرع: سوريا "ولدت من جديد"

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، الثلاثاء، إن "ولدت من جديد" بعد رفع عنها، معتبرا أن بلاده انتقلت من كونها مصدرا للمشكلات وعدم الاستقرار إلى "فرصة عظيمة" على المستوى الإقليمي.وأضاف ، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لقمة في دبي، أن سوريا تعمل حاليا على إعادة بناء نفسها ومؤسساتها من الحرب، مشيرا إلى أن السوريين استعادوا الأمل بعد سقوط النظام السابق.وقال إن سوريا "تحولت من مشكلة وبلد مصدّر للكبتاغون إلى بقعة استقرار"، معتبرا أن استقرار بلاده لا يخدم السوريين فقط، وإنما ينعكس على المنطقة بأكملها.وأضاف أن سوريا تحولت، من وجهة نظره، من " إلى فرصة عظيمة"، في ظل مساعي الحكومة الجديدة لإعادة بناء وجذب الاستثمارات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه الإقليمي والدولي.