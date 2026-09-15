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عربي-دولي

تقرير: هل دخلت إسرائيل على خط مواجهة الحوثيين؟

Lebanon 24
15-09-2026 | 10:33
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتصالات غير مباشرة بين السعودية وإسرائيل، بوساطة القيادة المركزية الأميركية، لمساعدة الرياض في مواجهة التصعيد الحوثي الأخير، من دون أن يصدر أي تأكيد رسمي من الحكومتين السعودية أو الإسرائيلية.
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وبحسب ما نقل موقع "Walla News" عن مصادر دبلوماسية، فقد زودت إسرائيل السعودية بمعلومات استخبارية تهدف إلى مساعدتها في تحديد مواقع وحدات عسكرية تابعة للحوثيين، وفهم خططهم العملياتية المحتملة خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الاتصالات، وفق التقرير، بعد أسبوع من التصعيد الحاد في الهجمات الحوثية على السعودية، شمل استخدام طائرات مسيّرة لضرب أنابيب نفط ومنشآت ضخ، ما أدى إلى تعطيل جزئي في عمليات خط أنابيب رئيسي.

كما اتُهم الحوثيون بتنفيذ هجمات طالت مدنيين سعوديين في مسجد ومبانٍ قريبة من الحدود السعودية اليمنية، بالتزامن مع تحركات عسكرية في البحر الأحمر.

وبحسب التقرير، سيطر الحوثيون على عدد من الجزر ذات الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر، ومنعوا سفناً سعودية من العبور في مضيق باب المندب، ما زاد الضغط الاقتصادي والسياسي على الرياض ورفع مستوى القلق على حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة.

وقال مسؤولون أمنيون إقليميون إن هذا التصعيد أثار مخاوف لدى أكثر من حكومة، خشية أن تتوصل واشنطن إلى تفاهمات منفصلة مع إيران والحوثيين من دون معالجة التهديدات التي تواجه شركاءها في المنطقة، بما يترك هذه الدول عرضة لهجمات جديدة. (i24)

 
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