دراسة جديدة للكونغرس الأميركي تكشف كلفة الحرب ضد إيران

خلصت دراسة جديدة للكونغرس الأميركي إلى أن قرار الرئيس خوض الحرب ضد كلف دافعي الضرائب نحو 38 مليار دولار من التكاليف المباشرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من القتال، كما سيرفع التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية بحلول أوائل العام المقبل.وقال مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، في رسالة بعث بها إلى النائب الديمقراطي بريندان بويل، كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، إن "هذا المبلغ يعكس تكاليف تعويض الذخائر المستهلكة والمعدات التي فُقدت في المعارك، وزيادة ساعات الطيران، وعمليات أخرى، وارتفاع تكاليف الوقود".يتوافق تقدير مكتب الميزانية مع شهادة بيت هيغسيث أمام الكونغرس في يوليو، والتي قال فيها إن الحرب كلفت 37.5 مليار دولار حتى ذلك الوقت. وسيكلف كل شهر إضافي من الصراع ما لا يقل عن ملياري دولار إلى 3 مليارات دولار أخرى. وقال التقرير إن "التكاليف الشهرية قد تكون أعلى من ذلك إذا تصاعدت أعمال العنف بشكل أكبر".تأثير حرب التضخم

يقدم التقرير أيضاً أول تقديرات حكومية لتأثير الحرب على التضخم. وبسبب اضطراب شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، يتوقع مكتب الميزانية الآن أن يكون أحد مؤشرات التضخم الرئيسية التي يتابعها الاحتياطي الفيدرالي أعلى بنحو 0.5 نقطة مئوية في أوائل 2027 مُقارنةً بتوقعاته الصادرة في فبراير.كما يتوقع أن يكون التضخم الأساسي وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من التوقعات الأصلية. وقال مكتب الميزانية إن التضخم الأساسي كان أبطأ في الظهور، لكنه سيكون أكثر استمراراً أيضاً.وأدت الحرب كذلك إلى استنزاف مخزونات الذخائر، وقد يستغرق إعادة بنائها خمس سنوات أو أكثر، ما يقلص قدرة الجيش الأميركي على التعامل مع صراع كبير آخر، وفقاً للتقرير. ويتوافق ذلك مع دراسة أجراها المفتش العام في الأميركية، قال فيها الإثنين إن الصناعية لا تستطيع مواكبة النقص في الذخائر.وقال مكتب الميزانية إن "النقص سيصبح مشكلة بالغة بشكل خاص إذا اندلع صراع مع خصم يمتلك ترسانة كبيرة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز"، مشيراً تحديداً إلى احتمال اندلاع صراع بين الصين وتايوان.وكان قلل من أهمية هذا الخطر، مؤكداً أن تمتلك "كميات غير محدودة تقريباً" من الذخائر.وأقر الجمهوريون في مجلس النواب في حزيران خطة للموازنة تُخصص 73 مليار دولار للجيش وأجهزة الاستخبارات لتغطية التكاليف المباشرة للحرب في إيران. وتعطلت الخطة في مجلس الشيوخ، حيث قال زعيم الأغلبية جون ثون إن إقرارها سيكون "على الأرجح مسألة تُبحث بعد الانتخابات".تأتي خطة الموازنة بالإضافة إلى مقترح منفصل لزيادة الموازنة الاعتيادية لوزارة الدفاع الأميركية بمقدار 350 مليار دولار من الإنفاق الإلزامي، على أن يُموّل جزء من هذه الزيادة من خلال استهداف الاحتيال في برامج الرعاية الصحية. وقد يتم دمج الخطتين بعد انتخابات نوفمبر.