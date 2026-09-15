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إقتصاد

أميركا تعتزم بيع ذخائر بقيمة 2.8 مليار دولار لإسرائيل

Lebanon 24
15-09-2026 | 23:00
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أميركا تعتزم بيع ذخائر بقيمة 2.8 مليار دولار لإسرائيل
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي مطلع قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم بيع ذخائر لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، ستشمل عشرات الآلاف من القنابل شديدة التدمير التي يبلغ وزن كل منها ألفي رطل.
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وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه ليتسنى له الحديث عن الأمر، أن الصفقة المزمعة تشمل 20 ألف قنبلة من طراز إم.كيه 84 و20 ألف قنبلة من طراز بي.إل.يو-117، مشيرا إلى أن لجانا معنية بالإشراف على صفقات السلاح الكبرى في الكونغرس أُبلغت بهذه الصفقة بصورة غير رسمية.

وبحسب "رويترز" فإن صحيفة واشنطن بوست هي صاحبة السبق في النشر عن هذه الصفقة.

وتراجع التأييد الشعبي الأميركي لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في عام 2023، لا سيما بين مؤيدي الحزب الديمقراطي. وأظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في حزيران، أن 48 في المئة من الناخبين و66 في المئة من الديمقراطيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مفرط، بارتفاع عن النسب المسجلة عند طرح السؤال لأول مرة في عام 2017، والتي بلغت 16 في المئة و20 في المئة على الترتيب.

 
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