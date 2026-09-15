مباحثات سورية إماراتية...هذا ما تم بحثه

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بحث رئيس زايد آل مع نظيره السوري أحمد ، والمستجدات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين.جاء ذلك خلال لقاء زيارة عمل يقوم بها الشرع إلى الإمارات، وشارك خلالها في فعاليات الرابعة والعشرين من "قمة الإعلام العربي 2026" التي تعقد في دبي.وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسار العلاقات ـ بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدما وازدهارا لشعبيهما.وأشار الجانبان في هذا السياق إلى أهمية زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي إلى مؤخرا في تعزيز التعاون ووضع أطر تدعم التعافي الاقتصادي وتسهم في تطوير المشاريع الاستراتيجية عبر شراكات تنموية مستدامة تخدم أولويات التنمية في البلدين.كما تطرق اللقاء إلى قمة الإعلام العربي وأهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وأعرب بن زايد عن شكره للشرع لتلبية الدعوة إلى المشاركة في القمة.وتبادل الجانبان خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة وانعكاساتها على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها.وأكد الطرفان أهمية العمل على إرساء ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بما فيه مصلحة جميع شعوب العالم وتنميتها.وغادر الرئيس السوري البلاد في ختام زيارته حيث كان في وداعه في عبد الله بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين.