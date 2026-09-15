تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مباحثات سورية إماراتية...هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
15-09-2026 | 16:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مباحثات سورية إماراتية...هذا ما تم بحثه
مباحثات سورية إماراتية...هذا ما تم بحثه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره السوري أحمد الشرع، القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين.
Advertisement

جاء ذلك خلال لقاء زيارة عمل يقوم بها الشرع إلى الإمارات، وشارك خلالها في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من "قمة الإعلام العربي 2026" التي تعقد في دبي.

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية ـ السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدما وازدهارا لشعبيهما.
وأشار الجانبان في هذا السياق إلى أهمية زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي إلى سوريا مؤخرا في تعزيز التعاون ووضع أطر تدعم التعافي الاقتصادي وتسهم في تطوير المشاريع الاستراتيجية عبر شراكات تنموية مستدامة تخدم أولويات التنمية في البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى قمة الإعلام العربي وأهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وأعرب بن زايد عن شكره للشرع لتلبية الدعوة إلى المشاركة في القمة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها.

وأكد الطرفان أهمية العمل على إرساء ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بما فيه مصلحة جميع شعوب العالم وتنميتها.

وغادر الرئيس السوري البلاد في ختام زيارته حيث كان في وداعه في المطار وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين. 

 
مواضيع ذات صلة
لقاء بين السيسي وبوتين.. هذا ما تم بحثه
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 03:06:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين عون وهيكل.. هذا ما تم بحثه
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 03:06:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عون التقى لاوندوس.. هذا ما تم بحثه
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 03:06:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عون التقى بيرقداريان.. هذا ما تم بحثه
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 03:06:27 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

الإماراتية

الإمارات

السورية

محمد بن

القضايا

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-09-15
Lebanon24
16:59 | 2026-09-15
Lebanon24
16:58 | 2026-09-15
Lebanon24
16:52 | 2026-09-15
Lebanon24
16:46 | 2026-09-15
Lebanon24
16:44 | 2026-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24