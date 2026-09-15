تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اعتراض وتدمير مسيّرة حاولت دخول أجواء مدينة مكة المكرمة

Lebanon 24
15-09-2026 | 23:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اعتراض وتدمير مسيّرة حاولت دخول أجواء مدينة مكة المكرمة
اعتراض وتدمير مسيّرة حاولت دخول أجواء مدينة مكة المكرمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت السعودية اعتراض طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون، وحاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي إنه عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة، من مساء أمس الثلاثاء "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمدينة مكة المكرمة".
Advertisement

وأكد المالكي اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مكة المكرمة.

وأوضح أن "هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي" في تموز 2017.

وأضاف أنه "لا يمكن وصف ذلك إلا بالعمل المشين في محاولة استهداف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهوى أفئدة الملايين من المسلمين من شتى الدول، ومحاولة لترويع ال منين من ضيوف بيت اللّه الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين، كما أن هذه المحاولة العدائية ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المتطرفة باعتبارها فعل متعمد لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين".

وشدد المالكي على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مؤكدا عدم التردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة "تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي".
 
مواضيع ذات صلة
السعودية: قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت طائرة مسيّرة حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمكة المكرمة
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 15:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: محاولة استهداف مكة المكرمة بمسيرة حوثية اعتداء مرفوض
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 15:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار للتحذير من خطر في مدينة مكة المكرمة
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 15:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الماليزي: أي محاولة لاستهداف مكة المكرمة ستكون غير مقبولة بتاتا
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 15:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع

المسلمين

السعودية

الحرمين

السعود

الحوثي

المسلم

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:33 | 2026-09-16
Lebanon24
07:30 | 2026-09-16
Lebanon24
07:22 | 2026-09-16
Lebanon24
07:00 | 2026-09-16
Lebanon24
06:32 | 2026-09-16
Lebanon24
06:30 | 2026-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24