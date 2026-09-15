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عربي-دولي

تشمل 40 ألف قنبلة زنة طن واحد.. حزمة أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار

Lebanon 24
15-09-2026 | 23:31
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تشمل 40 ألف قنبلة زنة طن واحد.. حزمة أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار
تشمل 40 ألف قنبلة زنة طن واحد.. حزمة أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار photos 0
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أعلنت وسائل إعلام أميركية ان الولايات المتحدة تتجه للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، تشمل 40 ألف قنبلة زنة طن واحد. 
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وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الحزمة تشمل بعضا من أشد الذخائر فتكا في الترسانة الغربية، وتتضمن 20 ألف قنبلة من طراز "MK-84"، و20 ألف قنبلة من طراز "BLU-117"، و20 ألف من الرؤوس الحربية الخارقة للتحصينات من طراز "I-2000 Penetrator".

وأوضحت الصحيفة أن الحزمة "ممولة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".

وفي الإطار نفسه، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على الصفقة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية، جميع صفقات بيع الأسلحة إلى الخارج تسير وفق الإجراءات المعتمدة، لكنه أحجم عن التعليق على الصفقات التي لا تزال قيد الاستكمال.
ولفت متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن الوزارة لا تؤكد ولا تعلق على صفقات الأسلحة المقترحة قبل إخطار الكونغرس بها رسميا.

ويأتي الحديث عن الصفقة في ظل إقرار وزارة الدفاع الأميركية بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب مع إيران، وإنفاق واشنطن 22.3 مليار دولار على الذخائر بين 28 شباط و30 حزيران. 
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