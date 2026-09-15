تشمل 40 ألف قنبلة زنة طن واحد.. حزمة أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار

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أعلنت وسائل إعلام أميركية ان تتجه للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، تشمل 40 ألف قنبلة زنة طن واحد.وكشفت صحيفة " بوست" أن الحزمة تشمل بعضا من أشد الذخائر فتكا في الترسانة الغربية، وتتضمن 20 ألف قنبلة من طراز "MK-84"، و20 ألف قنبلة من طراز "BLU-117"، و20 ألف من الرؤوس الحربية الخارقة للتحصينات من طراز "I-2000 Penetrator".وأوضحت الصحيفة أن الحزمة "ممولة من أموال دافعي الضرائب ".وفي الإطار نفسه، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس وافقت على الصفقة.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة الصحافة ، جميع صفقات بيع الأسلحة إلى الخارج تسير وفق الإجراءات المعتمدة، لكنه أحجم عن التعليق على الصفقات التي لا تزال قيد الاستكمال.ولفت متحدث باسم الأميركية، إلى أن الوزارة لا تؤكد ولا تعلق على صفقات الأسلحة المقترحة قبل إخطار الكونغرس بها رسميا.ويأتي الحديث عن الصفقة في ظل إقرار الأميركية بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب مع ، وإنفاق واشنطن 22.3 مليار دولار على الذخائر بين 28 شباط و30 حزيران.