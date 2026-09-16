بعد سبعة أشهر.. كم بلغت كلفة الحرب على ايران؟

رغم التقديرات الأولية لكلفة الحرب الباهظة ضد ، والتي كلفت نحو 38 مليار دولار، كرر دعمه لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.فقد أعرب البيت الأبيض عن دعمه لوزير الدفاع، بعد أن تقدم النائب عن ولاية كنتاكي توماس بمذكرة لبدء إجراءات مساءلة هيغسيث. وقال تود بلانش للصحفيين، أمس الثلاثاء، إن هيغسيث "يقوم بعمل استثنائي"، وذلك رداً على خطوة ماسي الرامية إلى فتح إجراءات عزل بحقه، وفق ما نقلت شبكة "سي بي أس".

فيما أظهرت تقارير جديدة أن الحرب ضد إيران كلّفت الولايات المتحدة نحو 38 مليار دولار، كما تركت الجيش الأميركي يواجه نقصاً في مخزونه من الذخائر.فقد بينت تقييمات جديدة صادرة عن المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية ومكتب الميزانية في أن الصراع المستمر منذ سبعة أشهر يفرض أعباء كبيرة على دافعي الضرائب وعلى مخزون الذخائر العسكري.كما أظهر تقرير المفتش العام، أن "استهلاك الذخائر خلال الحرب أدى إلى نقص في المخزون الاستراتيجي وكشف عن اختناقات في الصناعية الخاصة بإعادة تزويد القوات بالذخائر، حسب ما نقل مكتب مايكل دافي، وكيل لشؤون الاستحواذ والاستدامة". وأضاف التقرير أنه رغم تحرك البنتاغون لتوسيع قدرات إنتاج الذخائر، فإن مكتب دافي أوضح أن القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية تحتاج إلى "فترات زمنية طويلة ومهمة" لتحقيق ذلك.