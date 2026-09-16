للمرة الثالثة.. مجلس النواب الأميركي يصوت لإنهاء الحرب مع إيران

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صوت مجلس النواب الأميركي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع ، إذ أقر قرارا بموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس.وجاءت نتيجة التصويت، الذي جرى في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بواقع 220 صوتا مقابل 204، على غرار محاولات سابقة هذا الصيف، مع انضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى جميع في التصويت لصالح إنهاء الصراع.ولم يصل أي من هذه القرارات إلى مكتب الرئيس، حيث من المرجح جدا أن يستخدم حق النقض "الفيتو" ضد القرار.وقال النائب سيث مولتون، عن ولاية ماساتشوستس، الذي خدم في قوات مشاة البحرية الأميركية "المارينز" خلال حرب ودفع باتجاه طرح القرار: "هل تتذكرون عندما قال ترامب إن هذه الحرب ستستمر بضعة أسابيع فقط؟"