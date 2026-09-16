باكستان تُدين الهجوم على مكة: عمل مشين ولا يغتفر

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دان رئيس الوزراء ، "بشدة محاولة الهجوم على ".وأكد في بيان، اليوم الأربعاء، أن باكستان تقف بثبات وتضامن كتفاً إلى كتف مع ، إثر محاولة الحوثيين استهداف جنوب مكة.وشدد شريف على دعم بلاده للمملكة السعودية في دفاعها عن أمن وحرمة الشريفين.ووصف تلك المحاولة بـ"العمل المشين، والمدان، والذي لا يغتفر".ووجه تحية إلى "اليقظة الاستثنائية والشجاعة والاحترافية التي أظهرتها القوات المسلحة من خلال تحركها السريع والبطولي".وختم رئيس الوزراء الباكستاني مجدداً دعوته إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتراجع عن حافة المزيد من التصعيد، لافتاً إلى أن "المنطقة عانت بالفعل أكثر مما ينبغي من الصراعات".