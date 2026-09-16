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عربي-دولي

باكستان تُدين الهجوم على مكة: عمل مشين ولا يغتفر

Lebanon 24
16-09-2026 | 02:38
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دان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف "بشدة محاولة الهجوم على مكة المكرمة".
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وأكد في بيان، اليوم الأربعاء، أن باكستان تقف بثبات وتضامن كتفاً إلى كتف مع السعودية، إثر محاولة الحوثيين استهداف جنوب مكة.

وشدد شريف على دعم بلاده للمملكة السعودية في دفاعها عن أمن وحرمة الحرمين الشريفين.

ووصف تلك المحاولة بـ"العمل المشين، والمدان، والذي لا يغتفر".

ووجه تحية إلى "اليقظة الاستثنائية والشجاعة والاحترافية التي أظهرتها القوات المسلحة الملكية السعودية من خلال تحركها السريع والبطولي".

وختم رئيس الوزراء الباكستاني مجدداً دعوته إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتراجع عن حافة المزيد من التصعيد، لافتاً إلى أن "المنطقة عانت بالفعل أكثر مما ينبغي من الصراعات".
 
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