كاتس: الجيش الإسرائيلي مستعد "للقضاء على حماس"

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أكد يسرائيل كاتس الأربعاء أن الجيش مستعد "للقضاء على " من أجل "إنجاز المهمة" في غزة، ثم تنفيذ "خطة هجرة" في القطاع الذي يقطنه مليونا فلسطيني.وقال كاتس في بيان نشره عبر حساباته على "لقد أُخليت و70% من من السكان، ودُمّرت الأنفاق والمنازل"، مضيفا أن الجيش "يحمي سكان البلدات ويقضي على العديد من الإرهابيين كل أسبوع".جاء تصريح كاتس ردا على انتقادات وجهها عوفر وينتر، المرشح للكنيست والعقيد السابق، الذي نشر تعليقا ساخرا عقب إعلان الجيش الإسرائيلي الثلثاء عن مقتل نائل أبو عبيد، قائد لواء رفح في القسام التابعة لحماس في غزة.وكان وينتر قد تساءل عن سبب وجود قائد لواء تابع لحماس في رفح رغم "ثلاث الحرب، وخمس فرق عسكرية قاتلت في غزة".وأشار كاتس إلى أن تحركات الجيش في غزة تجري في إطار اتفاق "وقف إطلاق النار" و" والدول الشريكة بنزع سلاح حماس".مع ذلك، خلص كاتس إلى القول "ندرك جميعا أن هذا لن يحدث، والجيش الإسرائيلي مستعد، بمجرد تلقيه الأمر بالقضاء على حماس، لإنجاز المهمة حتى نتمكن أيضا من تنفيذ خطة الهجرة".