إيرانيون يتداولون التكهنات حول مصير خامنئي

لا يزال مجتبى خامنئي حاضراً في شوارع طهران بصوره ولافتاته فقط، لكنه غائب تماماً عن الأنظار.



ففي مختلف أنحاء العاصمة ، تتصدر صوره الجداريات الضخمة ولوحات الإعلانات التي تجمعه بوالده علي خامنئي، كما يرفع أنصاره صوره في التجمعات والمسيرات.

Advertisement

لكن اللافت أن الرجل نفسه لم يظهر علناً ولو مرة واحدة منذ تعيينه، ما فتح الباب أمام تساؤلات وشائعات متزايدة داخل البلاد.



غياب غير مسبوق وتساؤلات

فمنذ توليه المنصب، لم يسجل مجتبى أي ظهور عام، ولم يحضر حتى مراسم تشييع والده في تموز الماضي. كما لم ينشر أي صور أو تسجيلات مصورة أو صوتية، مكتفياً بإدارة شؤون الدولة عبر بيانات مكتوبة.



ورغم تأكيد السلطات الإيرانية أن هذا الغياب يعود إلى اعتبارات أمنية مشددة عقب سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت مسؤولين كباراً ونسبت إلى وإسرائيل، وبينهم علي خامنئي نفسه، لم يبدد هذا التفسير شكوك كثير من الإيرانيين.