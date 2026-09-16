الخارجية الهندية تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني.. ما السبب؟

استدعت السفير احتجاجا على اصطدام قالت إن سفينة تابعة للبحرية الباكستانية تسببت به مع سفينة حربية هندية.

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وقدمت ، الأربعاء، للقائم بأعمال السفير الباكستاني احتجاجا شديد اللهجة، على خلفية ما وصفته بـ"سلوك غير مقبول وغير مهني" من جانب وحدات تابعة للبحرية الباكستانية، قالت إنه أدى إلى اصطدام بسفينة حربية هندية.



ويمثل الحادث أول توتر عسكري معلن بين البلدين منذ الاشتباكات العنيفة التي استمرت 4 أيام العام الماضي، وأثارت حينها مخاوف من اتساع النزاع قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



وقالت مصادر هندية إن الحادث وقع الثلاثاء في المياه الدولية بشمال ، بعدما اقتربت سفينة تابعة للبحرية الباكستانية بسرعة عالية من سفينة حربية هندية كانت تنفذ مهمة مراقبة روتينية، ما أدى إلى وقوع الاصطدام.



ولم يسفر الحادث عن أضرار جسيمة، بحسب الجانب . غير أن وزارة الخارجية قالت إن تصرف باكستان يشكل "انتهاكا مباشرا" لاتفاق عام 1991 بين البلدين، الذي ينظم التدريبات والمناورات وتحركات القوات العسكرية.