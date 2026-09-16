السعودية: الاعتداء الجبان على مكة تكرار لممارسات الحوثيين الإرهابية

أدانت واستنكرت إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة يوم الثلاثاء، الموافق 15 أيلول 2026.

وأكدت أن هذا "الاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام أرض الرسالة ومهبط الوحي وقِبلة ، يُعد تكراراً لممارسات الحوثيين في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة.

وعدت الخارجية السعودية، الاعتداء " استفزازاً لمشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم، لا سيّما أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بتاريخ 27 / 7 / 2017م".في سياق متصل، أشادت المملكة بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تصدت لهذا الاعتداء وتمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة.وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الجسيمة، و"اتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية للمشاعر المقدسة والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة"، وتهديد الحوثيين لحرية الملاحة البحرية للسفن التجارية والتجارة الدولية.كما جددت التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الشريفين وضيوف ، وكل أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها. (العربية)