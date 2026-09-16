"90 مليار يورو".. أزمة هرمز تضرب أوروبا بقوة

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أعلنت رئيسة أورسولا فون دير لاين أن تكبّد 90 مليار كلفة إضافية على واردات الوقود الأحفوري منذ اندلاع النزاع المرتبط بمضيق هرمز.وقالت فون دير لاين، في كلمة أمام ، اليوم الأربعاء، إن "واردات الوقود الأحفوري كلفتنا 90 مليار يورو إضافية منذ بداية النزاع في مضيق هرمز، من دون أن نحصل على جزيء واحد إضافي من الطاقة".واعتبرت أن هذه التطورات تعزز الحاجة إلى تسريع تطوير مصادر الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصاً الطاقة المتجددة والنووية، بهدف تقليص الاعتماد على الواردات الخارجية.وتأتي تصريحات فون دير لاين في وقت تواجه فيه ضغوطاً متزايدة في سوق الطاقة، إذ تجاوزت أسعار ، الاثنين الماضي، مستوى ألف دولار، للمرة الأولى منذ 22 كانون الأول 2022.وتزامن ارتفاع الأسعار مع اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي المسال من منطقة ، ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن أمن الطاقة الأوروبي وارتفاع تكاليف الاستيراد.كذلك، تواجه تحديات مرتبطة بتأمين بدائل مستقرة للغاز الروسي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للصناعات الأوروبية.