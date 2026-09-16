كوريا الشمالية أمام فاتورة ضخمة.. حكم قضائي بـ32 مليون دولار

Advertisement

أصدرت محكمة في العاصمة الجنوبية سيول حكماً يلزم بدفع نحو 32.5 مليون دولار للحكومة الكورية الجنوبية، تعويضاً عن تدمير مكتب الاتصال المشترك بين البلدين عام 2020.وقالت محكمة سيول المركزية إن قيمة التعويضات تبلغ 44.6 مليار وون جنوبي، في قضية تُعد الأولى من نوعها التي تطالب فيها حكومة مباشرةً الشمالية بتعويضات.وتعود القضية إلى حزيران 2020، عندما فجّرت مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونغ داخل الأراضي الكورية الشمالية، بعد تصاعد التوتر بين البلدين بسبب إرسال ناشطين من الجنوب بالونات تحمل منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود.وكان المكتب قد افتُتح عام 2018، خلال مرحلة شهدت تقارباً بين الكوريتين وعقد ثلاث قمم بين الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك مون جاي-إن والزعيم الكوري .وعمل في المكتب نحو 20 مسؤولاً من كل جانب، قبل تعليق نشاطه مطلع عام 2020 بسبب جائحة ، ثم تفجيره بعد أشهر.ورفعت الحكومة الكورية الجنوبية الدعوى عام 2023، خلال عهد الرئيس السابق .ورغم صدور الحكم، يستبعد خبراء أن تدفع بيونغ يانغ التعويضات، خصوصاً أن المبنى كان يقع داخل الأراضي الكورية الشمالية.وقالت سيول إنها ستراجع الإجراءات اللاحقة التي يمكن اتخاذها لتنفيذ الحكم.