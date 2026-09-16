تصادم بين سفينتين هندية وباكستانية يشعل توتراً دبلوماسياً

أثار تصادم بين سفينتين حربيتين هندية وباكستانية في شمال بحر العرب توتراً دبلوماسياً جديداً بين البلدين، وسط تبادل الاتهامات واستدعاء دبلوماسيين، وفق وكالة "أسوشيتد برس".



ووقع الحادث الثلاثاء من دون أضرار جسيمة، فيما اختلفت نيودلهي وإسلام آباد حول موقع التصادم والجهة المسؤولة عنه. وقالت باكستان إنه وقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما أكدت أنه حدث في المياه الدولية.

وأوضحت الخارجية الباكستانية أن التصادم وقع خلال تمرين عسكري للبحرية، متهمة السفينة الهندية باتخاذ "إجراءات عدوانية" والاقتراب بشكل خطير من السفينة الباكستانية، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الدولي وللاتفاقية الثنائية الموقعة عام 1991 بشأن الإخطار بالمناورات العسكرية.

واستدعت إسلام آباد دبلوماسياً هندياً رفيع المستوى وقدمت احتجاجاً على ما وصفته بـ"السلوك الاستفزازي وغير المقبول" للسفينة الهندية.

في المقابل، استدعت الخارجية الهندية دبلوماسياً باكستانياً رفيعاً، ووصفت الحادث بأنه "غير مقبول وغير مهني"، مشددة على وقوعه في المياه الدولية، وداعية باكستان إلى ضمان توخي وحداتها العسكرية الحذر والالتزام بالاتفاقيات الثنائية لتجنب حوادث مماثلة.

ويأتي التصادم في ظل توتر تاريخي بين البلدين النوويين، اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن عام 1947، اثنتان منها على خلفية النزاع حول إقليم كشمير.