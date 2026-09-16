رئيس جنوب أفريقيا يلغي ارتباطاته العامة بعد عودته من قمة بريكس

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ألغى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا ارتباطاته العامة بعد عودته من قمة مجموعة بريكس في الهند، بناءً على نصيحة أطبائه بالراحة والتعافي، وفق ما أعلنت الرئاسة الأربعاء.
وعاد رامابوزا، البالغ 73 عاماً، إلى بلاده الاثنين، بعدما شارك في قمة بريكس التي اختتمت أعمالها الأحد في نيودلهي. وأوضح مكتبه أنه طلب من الوزراء المعنيين تمثيله، حيثما أمكن، في الفعاليات التي كان من المقرر أن يحضرها.
ويتزامن غياب رامابوزا مع استمرار نائبه بول ماشاتيله في التعافي من إجراء طبي وصفه مكتبه بالبسيط. وقال ماشاتيله الثلاثاء إنه يستعيد عافيته تدريجياً، وسيواصل الراحة بناءً على توصية أطبائه.
ويعني الغياب المتزامن للرئيس ونائبه ابتعادهما عن الظهور والارتباطات العامة، فيما أكدت الرئاسة عدم وجود ما يشير إلى أزمة سياسية أو فراغ في إدارة شؤون الدولة، مشيرة إلى أن الوزراء سيتولون تمثيل رامابوزا في المناسبات المقررة.
وجاء غياب الرئيس بعد مشاركته في قمة بريكس، التي بحثت قضايا النمو الاقتصادي والتعاون بين دول المجموعة، إلى جانب تطورات الشرق الأوسط.