إسرائيل والمغرب تتفقان على رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات

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أعلنت إسرائيل والمغرب الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفارات وتعيين سفيرين، خلال اجتماع ثلاثي عقد في نيويورك بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والسفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز.
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وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الأطراف الثلاثة جددت التزامها بخطوات تهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين، تشمل رفع مستوى البعثتين الدبلوماسيتين إلى سفارتين وتعيين سفيرين.
كما اتفق الجانبان على استكمال اتفاقيتين لحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي قبل نهاية عام 2026، إلى جانب توسيع الرحلات الجوية المباشرة لتشمل شركات طيران مغربية، وتنظيم زيارات متبادلة رفيعة المستوى خلال الأشهر المقبلة.
وكان المغرب قد استأنف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2020 بوساطة أميركية، في خطوة رافقها اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.