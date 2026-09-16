إسرائيل والمغرب تتفقان على رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات

أعلنت والمغرب الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفارات وتعيين سفيرين، خلال اجتماع ثلاثي عقد في بمشاركة جدعون ساعر، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، والسفير الأميركي لدى مايك والتز.

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وقالت الخارجية إن الأطراف الثلاثة جددت التزامها بخطوات تهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين، تشمل رفع مستوى البعثتين الدبلوماسيتين إلى سفارتين وتعيين سفيرين.

كما اتفق الجانبان على استكمال اتفاقيتين لحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي قبل نهاية عام 2026، إلى جانب توسيع الرحلات الجوية المباشرة لتشمل شركات طيران مغربية، وتنظيم زيارات متبادلة رفيعة المستوى خلال الأشهر المقبلة.

وكان قد استأنف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2020 بوساطة أميركية، في خطوة رافقها اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.