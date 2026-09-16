لبحث مسار الحرب مع إيران.. ترامب يلتقي قادة خليجيين الأسبوع المقبل في نيويورك

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ينوي الرئيس الأميركي عقد اجتماع مع قادة وفود دول المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، الأسبوع المقبل؛ لبحث مسار الحرب مع ، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".ومن المتوقع أن يُطلع دول الخليج على أفكار لاستراتيجية ما بعد الحرب مع إيران، في وقت يعمل فيه الرئيس الأميركي وفريقه من كبار المسؤولين على إعداد خطة "اليوم التالي"، يُتوقع الانتهاء منها بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وفق ما أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة بشكل مباشر على الاجتماع.وذكرت المصادر أن ترامب سيلتقي قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون ، وهي والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان، فيما أرسلت الدعوات الأولية للاجتماع، أمس الأربعاء.وأفاد أحد المصادر بأن اللقاء قد يتوسع ليشمل قادة عرباً ومسلمين آخرين، في وقت رفض التعليق.أتى ذلك في الوقت الذي قال ترامب إن حرب إيران تقترب من نهايتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تريد التوصل إلى اتفاق، ومضيفاً: "إنهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. سنرى كيف ستسير الأمور".