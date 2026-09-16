لبحث مسار الحرب مع إيران.. ترامب يلتقي قادة خليجيين الأسبوع المقبل في نيويورك

ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب
عقد اجتماع مع قادة وفود دول الخليج
المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
، الأسبوع المقبل؛ لبحث مسار الحرب مع إيران
، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".
ومن المتوقع أن يُطلع ترامب
دول الخليج على أفكار لاستراتيجية ما بعد الحرب مع إيران، في وقت يعمل فيه الرئيس الأميركي وفريقه من كبار المسؤولين على إعداد خطة "اليوم التالي"، يُتوقع الانتهاء منها بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وفق ما أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة بشكل مباشر على الاجتماع.
وذكرت المصادر أن ترامب سيلتقي قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي
، وهي السعودية
والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان، فيما أرسلت وزارة الخارجية الأميركية
الدعوات الأولية للاجتماع، أمس الأربعاء.
وأفاد أحد المصادر بأن اللقاء قد يتوسع ليشمل قادة عرباً ومسلمين آخرين، في وقت رفض البيت الأبيض
التعليق.
أتى ذلك في الوقت الذي قال ترامب إن حرب إيران تقترب من نهايتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن طهران
تريد التوصل إلى اتفاق، ومضيفاً: "إنهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. سنرى كيف ستسير الأمور".