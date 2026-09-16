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عربي-دولي

بشأن نشر أصول عسكرية في هرمز...هذا ما أعلنته كوريا الجنوبية

Lebanon 24
16-09-2026 | 23:15
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بشأن نشر أصول عسكرية في هرمز...هذا ما أعلنته كوريا الجنوبية
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أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، أن سول لم تتخذ بعد قراراً بشأن نشر أصول عسكرية في مضيق هرمز، في ظل بحثها خيارات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي.
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وأضاف تشو، في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن قرار نشر أصول عسكرية في المضيق "لم يُتخذ بعد".

كذلك ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، أن سول تستعد لنشر أصول عسكرية في المضيق قبل نهاية العام، وأنها قد تسعى إلى الحصول على موافقة البرلمان على الخطوة خلال سبتمبر، في حين أفادت التقارير بأن الخيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية، وسفينة دعم لوجستي، ووحدة متخصصة في الكشف عن الألغام وإزالتها.

هذا وتأتي زيارة تشو إلى واشنطن في وقت تجري فيه سول وواشنطن محادثات بشأن عدد من الملفات، بينها العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية وشبه الجزيرة الكورية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يبحث تشو وروبيو أيضاً الخلافات المتعلقة بتنفيذ تعهدات استثمارية كورية جنوبية في الولايات المتحدة بقيمة 350 مليار دولار، والتي جرى التعهد بها بموجب اتفاق تجاري أُبرم العام الماضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انتقد كوريا الجنوبية خلال الأسابيع الماضية، معتبراً أن دعمها للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز غير كافٍ.

وفي المقابل، قالت وسائل إعلام كورية جنوبية إن الرئيس لي جاي ميونغ من المقرر أن يعقد مؤتمراً صحفياً الجمعة، وسط توقعات بأن يتناول خلاله عدداً من القضايا، من بينها مضيق هرمز والمفاوضات المتعلقة بالاستثمارات الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة.
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