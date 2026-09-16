بشأن نشر أصول عسكرية في هرمز...هذا ما أعلنته كوريا الجنوبية

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أكد الكوري الجنوبي تشو هيون، أن سول لم تتخذ بعد قراراً بشأن نشر أصول عسكرية في مضيق هرمز، في ظل بحثها خيارات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي.وأضاف تشو، في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته إلى ، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن قرار نشر أصول عسكرية في المضيق "لم يُتخذ بعد".كذلك ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، أن سول تستعد لنشر أصول عسكرية في المضيق قبل نهاية العام، وأنها قد تسعى إلى الحصول على موافقة على الخطوة خلال سبتمبر، في حين أفادت التقارير بأن الخيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية، وسفينة دعم لوجستي، ووحدة متخصصة في الألغام وإزالتها.هذا وتأتي زيارة تشو إلى واشنطن في وقت تجري فيه سول وواشنطن محادثات بشأن عدد من الملفات، بينها العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية وشبه الكورية، إلى جانب الإقليمية والدولية.ومن المقرر أن يبحث تشو وروبيو أيضاً الخلافات المتعلقة بتنفيذ تعهدات استثمارية كورية جنوبية في بقيمة 350 مليار دولار، والتي جرى التعهد بها بموجب اتفاق تجاري أُبرم العام الماضي.وكان الرئيس الأميركي قد انتقد كوريا الجنوبية خلال الأسابيع الماضية، معتبراً أن دعمها للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز غير كافٍ.وفي المقابل، قالت وسائل إعلام كورية جنوبية إن الرئيس لي جاي ميونغ من المقرر أن يعقد مؤتمراً صحفياً الجمعة، وسط توقعات بأن يتناول خلاله عدداً من القضايا، من بينها مضيق هرمز والمفاوضات المتعلقة بالاستثمارات الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة.